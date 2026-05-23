Jagiellonia Białystok wygrywa z Zagłębiem Lubin 1:0. Jak bramka Pululu wpłynęła na sytuację w tabeli?

Jagiellonia Białystok pokonuje Zagłębie Lubin

W 31. kolejce Ekstraklasy piłkarskiej Jagiellonia Białystok zwyciężyła z KGHM Zagłębie Lubin wynikiem 1:0 (1:0). Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Afimico Pululu w 32. minucie, skutecznie wykorzystując rzut karny. Sędzia Wojciech Myć z Włodawy prowadził to starcie, które na stadionie obejrzało 19 475 widzów. Żółte kartki otrzymali Guilherme Montoia z Jagiellonii oraz Igor Orlikowski, Adam Radwański i Michał Nalepa z Zagłębia Lubin.

Goście z Lubina, walczący o europejskie puchary, przystąpili do meczu z czterema zmianami w składzie po poprzedniej porażce z Pogonią Szczecin. W drużynie Jagiellonii, po pauzie za nadmiar żółtych kartek, do podstawowej jedenastki powrócił kapitan Taras Romanczuk, a także Bartosz Mazurek, który poprzedni mecz rozpoczął na ławce rezerwowych.

Przebieg pierwszej połowy: dominacja Jagiellonii

W pierwszej odsłonie meczu inicjatywa należała do gospodarzy, choć goście z Lubina momentami bronili się dość głęboko i skutecznie. Pierwszy niecelny strzał głową oddał Levente Szabo z Zagłębia już w 2. minucie. Później więcej zagrożeń pojawiało się pod bramką gości, a w 15. minucie po akcji Kajetana Szmyta i Bartosza Mazurka, ten ostatni uderzył głową, co zaowocowało rzutem rożnym dla Jagiellonii.

Minutę później doskonałą okazję miał Jesus Imaz, który jednak przestrzelił z kilku metrów. W 25. minucie duet Szmyt-Mazurek ponownie stworzył sytuację zakończoną rzutem rożnym, po którym piłka trafiła do Bernardo Vitala. Vital wyłożył piłkę Imazowi, ale Hiszpan uderzył w poprzeczkę, a następnie Vital zdołał zablokować strzał Szabo w swoim polu karnym.

Druga połowa i niewykorzystany rzut karny Zagłębia

Kluczowa akcja pierwszej połowy miała miejsce w 29. minucie, gdy Afimico Pululu, rozgrywający swój ostatni mecz w barwach Jagiellonii, został sfaulowany w polu karnym. Napastnik ten sam pewnie wykorzystał "jedenastkę", dając prowadzenie Jagiellonii. Jeszcze przed przerwą Zagłębie mogło wyrównać, ale w 40. minucie Michał Nalepa, będąc kilka metrów od bramki Jagiellonii, nie trafił w piłkę.

Po zmianie stron to goście z Lubina przejęli inicjatywę i zaczęli dominować na boisku. W 52. minucie Damian Dąbrowski minimalnie pomylił się strzałem z dystansu, a trzy minuty później Sławomir Abramowicz obronił strzał głową Szabo. W odpowiedzi Jagiellonia miała okazję za sprawą Imaza, jednak jego płaski i niezbyt mocny strzał bez problemu obronił Jasmin Burić.

Obrona podium: Jagiellonia utrzymała pozycję

W 72. minucie doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji, kiedy Jakub Sypek, tuż po wejściu na boisko, został sfaulowany w polu karnym Jagiellonii. Do rzutu karnego podszedł Marcel Reguła, ale jego płaski strzał przy słupku został brawurowo obroniony przez Sławomira Abramowicza. Od tego momentu Jagiellonia broniła się coraz głębiej, często wybijając piłkę na oślep, aby utrzymać korzystny wynik.

W 81. minucie Sławomir Abramowicz ponownie interweniował, broniąc strzał Adama Radwańskiego. Mimo doliczonych trzech minut gry, gościom nie udało się doprowadzić do wyrównania. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia obroniła swoje miejsce na najniższym stopniu podium, powtarzając wynik z poprzedniej edycji rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.