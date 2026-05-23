Lechia Gdańsk z hukiem spada z Ekstraklasy. Górnik wicemistrzem, a GKS Katowice zagra w pucharach

Lechia Gdańsk degraduje się z ligi po serii porażek

Ekipa z Trójmiasta do samego końca mogła samodzielnie zadecydować o własnym losie w lidze. Aby utrzymać się w rozgrywkach, należało jedynie zwyciężyć w starciu z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, która już wcześniej pogodziła się ze spadkiem. „Jako zespół mamy okazję, by przywrócić uśmiech na twarzach naszych kibiców. Wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu. Mamy los w swoich rękach” – mówił przed meczem John Carver, trener Lechii.

Niestety dla gdańskich fanów, na boisku udowodniono, że niedawne problemy zespołu nie były kwestią przypadku i pecha. Goście z Pomorza szybko stracili dwie bramki, a po zmianie stron Tomas Bobcek nie zdołał wykorzystać rzutu karnego. Mecz zakończył się wynikiem 2:3, co definitywnie wyrzuciło drużynę z Ekstraklasy. Frustracja sympatyków klubu potęguje się, gdyż to nieudolność działaczy kosztowały zespół karę pięciu ujemnych punktów, bez których utrzymanie byłoby czystą formalnością. Z kolei rzutem na taśmę ligowy byt obroniły Widzew Łódź, Piast Gliwice oraz Cracovia, którym spadek zaglądał w oczy do samego końca sezonu.

GKS Katowice w pucharach, smutek w szeregach Legii Warszawa

Finałowe starcia dostarczyły wyjątkowo nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeszcze niedawno zawodnicy Legii Warszawa musieli martwić się o ucieczkę ze strefy spadkowej, a tymczasem do samego końca walczyli o piątą lokatę dającą przepustkę do eliminacji Ligi Konferencji. Piłkarze prowadzeni przez Marka Papszuna bez najmniejszych problemów rozbili Motor Lublin 4:0, po czym z niecierpliwością śledzili losy GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin. Warszawianie byli o krok od sukcesu, jednak w doliczonym czasie gry meczu w Szczecinie padła decydująca bramka. W 97. minucie Wędrychowski doprowadził do remisu 1:1, co pozwoliło śląskiej ekipie awansować na upragnione piąte miejsce i zagwarantować sobie start na europejskich boiskach.

Górnik Zabrze cieszy się z tytułu wicemistrza

Zabrzański klub, mający już pewny start w Europie dzięki uprzednio zdobytemu Pucharowi Polski, stanął przed szansą na przypieczętowanie srebrnego medalu mistrzostw kraju. Aby tego dokonać, należało pokonać Radomiaka Radom. Gospodarze wywiązali się ze swojego zadania w fenomenalny sposób, gromiąc rywali imponującym wynikiem 6:2 i zapewniając sobie start w prestiżowych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Mistrzowska feta Lecha Poznań po starciu z Wisłą Płock

Ekipa Lecha Poznań jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sezonu zagwarantowała sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Zespół chciał efektownie przypieczętować udane zmagania przed własną publicznością przy ulicy Bułgarskiej, celując w zwycięstwo nad Wisłą Płock. Choć gospodarze byli bardzo blisko wygranej, przeciwnicy z Płocka rzutem na taśmę zdołali wyrównać na 2:2. Brak wygranej nie popsuł jednak świetnych nastrojów kibicom, którzy przystąpili do świętowania w stolicy Wielkopolski i z pewnością bawili się do białego rana.

Pełne zestawienie rezultatów z 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

- Termalica Bruk-Bet Nieciecza kontra Lechia Gdańsk 3:2

- Cracovia zremisowała z Koroną Kielce 1:1

- Górnik Zabrze rozgromił Radomiaka Radom 6:2

- Jagiellonia Białystok wygrała z Zagłębiem Lubin 1:0

- Lech Poznań zwyciężył Wisłę Płock 2:2

- Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 4:0

- Pogoń Szczecin zremisowała z GKS-em Katowice 1:1

- Raków Częstochowa ograł Arkę Gdynia 3:0

- Widzew Łódź wygrał z Piastem Gliwice 2:1