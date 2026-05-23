Ekstraklasa: Lechia Gdańsk i porażka z Bruk-Betem Termalicą. Co zadecydowało o spadku?

Mecz Bruk-Bet Termalica – Lechia Gdańsk: przebieg

Spotkanie Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Lechią Gdańsk zakończyło się wynikiem 3:2. Już w 21. minucie Artem Putiwcew zdobył pierwszą bramkę dla gospodarzy, wykorzystując rzut rożny po ich pierwszej wizycie w polu karnym rywala. Był to jego pierwszy gol w sezonie i prawdopodobnie ostatni mecz w karierze, zważywszy na wygasający kontrakt. Lechia, pomimo początkowego utrzymywania się przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych.

W 30. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Damian Hilbrycht idealnie podał do Rafała Kurzawy, który w sytuacji sam na sam pokonał Szymona Weiraucha, nie dając mu szans na interwencję. Lechia, choć cały czas posiadała optyczną przewagę, nie oddała w pierwszej połowie nawet jednego celnego strzału. Trener John Carver zdecydował się na zmianę bramkarza, Szymona Weiraucha, który wcześniej zagrał przeciwko Bruk-Betowi w listopadzie.

Degradacja Lechii Gdańsk i tytuł króla strzelców

W przerwie meczu trener John Carver wprowadził na boisko trzech nowych zawodników, w tym Aleksandara Cirkovicia, który wniósł dynamikę do ataków Lechii. Po jego wrzutce w pole karne, Tomas Bobcek strzałem z bliska pokonał Adriana Chovana w 50. minucie, dając nadzieję na odrobienie strat. Niestety, radość gdańszczan trwała krótko, gdyż w 57. minucie Kamil Zapolnik skierował piłkę do pustej bramki po podaniu od Jesusa Jimeneza. To był kolejny cios dla próbującej się podnieść Lechii.

Lechia kontynuowała ataki, a w 70. minucie otrzymała szansę na kontaktową bramkę z rzutu karnego podyktowanego po zagraniu ręką przez Arkadiusza Kasperkiewicza. Tomas Bobcek nie wykorzystał jednak jedenastki, trafiając w poprzeczkę, co znacząco wpłynęło na morale zespołu. Mimo to, Lechia wciąż atakowała, stwarzając kolejne okazje, lecz piłka odbijała się od słupka, a strzały Bobceka głową mijały poprzeczkę. W doliczonym czasie gry, po podaniu od Camilo Meny, Bobcek zmniejszył rozmiary porażki na 2:3. Tym 20. trafieniem w sezonie przypieczętował tytuł króla strzelców, mimo degradacji jego drużyny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.