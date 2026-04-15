Znana aktorka znaleziona na dnie basenu. Walczy o życie w szpitalu

Aleksandra Kalita
2026-04-15 21:05

Nadia Fares, znana z francuskiego kina, przebywa w paryskim szpitalu w bardzo ciężkim stanie. 57-latka straciła przytomność podczas pływania w lokalnym ośrodku sportowym i spędziła pod wodą kilka minut. Służby badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Nadia Fares

i

Autor: Castel Franck / ABACA/ East News

Urodzona w Marrakeszu i wychowana w Nicei Nadia Fares ma obecnie 57 lat. W czasach nastoletnich przeprowadziła się do stolicy Francji, by pracować jako modelka, a na początku lat 90. zaczęła występować przed kamerą. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w słynnym obrazie "Purpurowe rzeki", gdzie zagrała u boku Jeana Reno i Vincenta Cassela. Zaledwie dwa lata po tym sukcesie pojawiła się w obsadzie popularnego filmu akcji "Ostatni skok".

Prywatnie 57-latka tworzy związek ze znanym producentem filmowym, Steve'm Chasmanem. Obecnie rodzina aktorki mierzy się z ogromnym dramatem, ponieważ Nadia Fares toczy nierówną walkę o życie w jednym z paryskich szpitali.

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło w ubiegłą sobotę na terenie paryskiego obiektu sportowego. Zgodnie z ustaleniami dziennika "Le Figaro", kobieta pływała w basenie, korzystając z deski i płetw. Niespodziewanie straciła przytomność i zanurzyła się w wodzie. Według przekazów medialnych aktorka przebywała pod powierzchnią od trzech do czterech minut. Ostatecznie dostrzegły ją dwie osoby, które natychmiast pospieszyły na ratunek.

Zobacz również: Wypadek z udziałem Barona pod Warszawą. Śledczy przekazali kluczowe informacje

Żona Piotra Adamczyka miała groźny wypadek! Tak się skończył ich wypad na Bali
Galeria zdjęć 58

Śledczy badają wypadek Nadii Fares w ośrodku sportowym

Po wydobyciu z wody 57-latka nadal była nieprzytomna. Świadkowie błyskawicznie przystąpili do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a wkrótce potem wykorzystali defibrylator. Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji ratującym udało się przywrócić aktorce podstawowe funkcje życiowe.

Poszkodowana została pilnie przewieziona do placówki medycznej Salpêtrière w Paryżu. Lekarze oceniają jej obecny stan jako niezwykle ciężki, a sama pacjentka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Służby wciąż nie wiedzą, co doprowadziło do nagłej utraty przytomności. W ramach prowadzonego dochodzenia śledczy szczegółowo analizują nagrania z kamer monitoringu, ale wstępne ustalenia pozwoliły już wykluczyć umyślne działanie osób trzecich.

Zobacz również: Nagła zmiana w "Tańcu z gwiazdami". Polsat ogłosił to bez zapowiedzi, widzowie narzekają

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u
Pytanie 1 z 10
W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik?
(Nie)Zapomniani. Kalina Jędrusik
Skandal zniszczył karierę legendy PRL-u
Radio ESKA Google News