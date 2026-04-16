Roxie Węgiel chwali się luksusową współpracą. Przekazała radosne wieści prosto z USA

Roxie Węgiel rzeczywiście ma wyjątkowo intensywny czas. Wokalistka dopracowuje brzmienie swojego trzeciego w karierze albumu, który - jak wynika z informacji przekazywanych serwisowi ESKA.pl - ma ukazać się tuż przed wakacjami, w piątek 19 czerwca. Na płycie znajdą się m.in. utwory "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz najnowszy singiel "Na szeroką wodę", będący hymnem akcji ESKA Odwołuje Zimę. Tuż po wykonaniu "Błękitu" na żywo podczas gali On Air Music Awards Roksana wraz z mężem Kevinem polecieli do Los Angeles, gdzie pracują nad nowym materiałem. W międzyczasie artystka dzieliła się z fanami zdjęciami z wyjazdu, a także pochwaliła się kolejnym sukcesem. Z jej najnowszego wpisu wynika, że sfinalizowała duży projekt, który jest spełnieniem jej marzeń. Wszystko wskazuje na to, że śladem Rihanny, Seleny Gomez, Ariany Grande czy Lady Gagi, coraz śmielej wkracza również w świat branży beauty.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Roxie Węgiel chwali się kolejnym sukcesem

Roksana pochwaliła się kolejnym dużym sukcesem, który potwierdza, że na przestrzeni lat zbudowała silną markę na rynku medialnym. Jak sama przyznała, "mała ja nigdy by w to nie uwierzyła", co pokazuje, że mimo imponującej kariery wciąż potrafi docenić takie kamienie milowe, jak udział w nowej kampanii reklamowej. Roxie została ambasadorką marki Rimmel i już wkrótce zobaczymy efekty wspólnej sesji zdjęciowej. Artystka zaprojektowała także pojemną kosmetyczkę, która - jak podkreśla - ma być idealna w podróży, a do sprzedaży trafią również produkty opatrzone jej autografem. Pod wpisem szybko pojawiła się fala gratulacji, do których i my się dołączamy.