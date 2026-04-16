Zagrała Samarę w "The Ring" i zniknęła. Co dziś słychać u Daveigh Chase?

Daveigh Chase była gwiazdą ekranu już jako dziecko, a za sprawą filmu "The Ring" z 2002 roku otrzymała nagrodę od MTV za najlepszą rolę jako czarny charakter. Samara Morgan z ikonicznego horroru nie ukrywała, że zależy jej na byciu docenioną i zapamiętaną przez widownię. Z czasem wycofała się z branży aktorskiej, ale nie do końca zniknęła z mediów... Co się dziś u niej dzieje?

Daveigh Chase jako Samara Morgan. "The Ring" przeraziło cały świat

Urodzona w 1990 roku aktorka zadebiutowała na planie filmowym jako ośmiolatka, ale to kultowy horror "The Ring" przyniósł jej największy sukces. Daveigh Chase wcieliła się w mroczną Samarę Morgan, główną antagonistkę w produkcji. Dziewczynkę zabiła jej własna matka przez wrzucenie do studni, a jej duch odpowiada za śmierci osób, które obejrzały przeklętą kasetę wideo. Przerażająca postać z twarzą zasłoniętą włosami, wychodząca z ekranu telewizora, na zawsze zapisała się już w historii popkultury. Film był amerykańskim remakiem japońskiej produkcji opartej na powieści Kōji Suzukiego.

NIE PRZEGAP: Takiej śmierci na ekranie jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy zdradzili nam kulisy

Aktorka zniknęła dziesięć lat temu

Mimo światowego sukcesu "The Ring" i jego wręcz kultowego statusu - Daveigh Chase nie zadomowiła się w Hollywood na stałe. Udzieliła głosu Stitchowi w bajce "Lilo i Stitch", zagrała w filmie "Trzy na jednego", a jej ostatnie role były już mniej głośne. Po filmach "Zabójcza namiętność" (2015) i "Jack goes home" (2016) wręcz zniknęła. Ostatni wpis na jej profilu na Instagramie pojawił się w sierpniu 2017 roku. Od tamtej pory fani "The Ring" czy innych filmów i seriali z udziałem Chase zastanawiają się z niepokojem, co u niej słychać.

Zobacz galerię: To on grał Fabiana Dudę w "Ranczu". Tak wygląda dziś

Daveigh Chase dzisiaj. Co wiemy?

Według medialnych doniesień, aktorka z cenionego horroru wpadła w kłopoty z prawem. Miała być aresztowana za naruszenia przepisów drogowych i przestępstwa związane z nielegalnymi substancjami. Nie wiadomo jednak, czy zupełnie zrezygnowała z kariery aktorskiej, czy być może to tymczasowa przerwa. W 2009 roku Daveigh Chase udzieliła wywiadu, w którym podkreśliła, że w przyszłości chce, by jej pracę ludzie szanowali, a nie zapominali po jednym sensie. Nie wiadomo też, jak aktualnie wygląda 35-letnia aktorka.

