Osoby urodzone tego dnia otrzymają wyjątkowy numer PESEL. Chodzi o tę konkretną datę

Numer PESEL to unikalny identyfikator zawierający zaszyfrowane informacje o osobie, w tym datę urodzenia i płeć.

PESEL to skrót od Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Jest to numer ewidencyjny osoby fizycznej, który służy do jednoznacznej identyfikacji każdej osoby wpisanej do rejestru PESEL. W praktyce jest to podstawowy identyfikator używany przez urzędy, instytucje publiczne (np. służbę zdrowia, ZUS, banki) oraz w wielu aspektach życia codziennego (np. przy zawieraniu umów, meldunku, czy korzystaniu z usług). Struktura numeru PESEL nie jest przypadkowa. Każda z jedenastu cyfr ma swoje znaczenie i zawiera zaszyfrowane informacje o osobie. Pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc i dzień), przy czym miesiąc jest odpowiednio modyfikowany w zależności od stulecia. Kolejne cztery cyfry to liczba porządkowa, która dodatkowo wskazuje płeć (przedostatnia cyfra jest parzysta dla kobiet i nieparzysta dla mężczyzn). Ostatnia cyfra to tzw. liczba kontrolna utworzona według specjalnego algorytmu, pozwalająca sprawdzić poprawność całego numeru.

Zbliża się data, która może być szczególnie ciekawa dla nowo narodzonych dzieci i ich rodziców. Mowa o 26 czerwca 2026 roku. Dzieci urodzone tego dnia otrzymają numer PESEL, który rozpocznie się od nietypowej, powtarzającej się sekwencji liczb: 262626.

26 - to ostatnie dwie cyfry roku urodzenia (2026).

26 - to zakodowany miesiąc urodzenia (czerwiec to 6, a ponieważ dziecko urodzi się w XXI wieku, dodajemy 20, co daje 20+6=26).

26 - to dzień urodzenia (26).

Taki początek numeru PESEL, składający się z trzech identycznych par cyfr, jest z pewnością rzadkością i będzie stanowił ciekawostkę dla osób urodzonych tego dnia. To połączenie roku, miesiąca (już zakodowanego) i dnia, które akurat zbiegają się w taką powtarzalną sekwencję, czyni ten PESEL wyjątkowym.

PESEL to przykład tego, jak pozornie prosta kombinacja cyfr może być nośnikiem bogatej informacji i pełnić kluczową funkcję w administracji państwowej i życiu każdego obywatela. A data 26 czerwca 2026 roku przypomina nam, że nawet w tak sformalizowanych systemach, czasem pojawiają się małe, unikalne ciekawostki.

