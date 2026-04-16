Tłumy na pogrzebie Jacka Magiery. Gest Karola Nawrockiego wyciska łzy

Odznaczenie od prezydenta na pogrzebie Jacka Magiery

Na ceremonii pogrzebowej Jacka Magiery zjawiły się tłumy żałobników, w tym kibice, działacze, trenerzy oraz piłkarze. Ostatnie pożegnanie drugiego trenera reprezentacji Polski rozpoczęło się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie. W świątyni obecny był również Karol Nawrocki. Prezydent już w dniu śmierci szkoleniowca opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis.

Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Kapitan kadry pożegnał zmarłego trenera

"Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje"

- przekazał Karol Nawrocki. W dniu pochówku Jacka Magiery prezydent wykonał szczególny gest - pośmiertnie uhonorował szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej. Odznaczenie to, podczas mszy świętej, odebrała z rąk prezydenckiego ministra żona zmarłego trenera.

Jacek Magiera zasłabł podczas treningu w Parku Grabiszyńskim

Jacek Magiera zmarł niespodziewanie 10 kwietnia 2026 roku. Trener udał się na trening biegowy do wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego. W trakcie aktywności fizycznej nagle zasłabł. Pomimo akcji przez ratowników medycznych, jego życia nie udało się uratować. W środę, 15 kwietnia, Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat informujący o szczegółach pogrzebu i miejsca, w którym spocznie Jacek Magiera.