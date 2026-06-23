Znamy kolejne nazwiska w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie m.in. 82-latek i podcaster z długami

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami": Izabela Kuna, Andrzej Rosiewicz, Kaeyra i Żurnalista w obsadzie

Kogo zobaczymy w nadchodzącej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"? Jak podaje "Super Express", w tanecznym formacie wystąpią: Izabela Kuna, Andrzej Rosiewicz, Helena Englert, Marta Wiśniewska, Kaeyra i Żurnalista. Obsada zapowiada się niezwykle różnorodnie!

Andrzej Rosiewicz ma 82 lata, ale nie traci energii, co udowadnia, regularnie pojawiając się na scenie. Widzowie mogli wielokrotnie przekonać się, że radzi sobie w tańcu. Marta Wiśniewska (Mandaryna) wywołuje spore zainteresowanie ze względu na swoją taneczną przeszłość. Była żona lidera Ich Troje jest instruktorką tańca - jednak jej specjalność to taniec nowoczesny, co nie powinno stanowić przeszkody w programie.

Zobacz także: Izabela Kuna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! Latami się przed tym wzbraniała. Dlaczego zmieniła zdanie?

Helena Englert budzi emocje, głównie ze względu na swoją dotychczasową "karierę". Jej dorobek wokalny to zaledwie trzy utwory, do tego trzeba dorzucić kilka ról, jednak będąc córką Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, ma zapewnioną rozpoznawalność.

Kaeyra, choć nieznana starszym widzom, to wschodząca gwiazda młodego pokolenia. Poprzednie edycje pokazały jednak, że influencerzy (jak Bagi czy Natsu) bez problemu zyskują sympatię telewidzów. Z kolei jednym z najgłośniejszych nazwisk na liście jest Izabela Kuna - ceniona aktorka i autorka poczytnych książek.

Zobacz także: Sylwia Madeńska chuda jak szczypiorek. Znika w oczach! Tylko spójrzcie na jej nowe zdjęcia

Żurnalista wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Twórca miał na koncie liczne zarzuty

Ostatnim potwierdzonym uczestnikiem jest Dawid Swakowski, znany w sieci jako Żurnalista. Popularny podcaster, który latami nie pokazywał publicznie twarzy, mierzył się z poważnymi oskarżeniami. W 2022 roku serwis Spider’s Web+ ujawnił jego problemy finansowe. W sądzie w Toruniu usłyszał aż 18 zarzutów, do tego doszły procesy cywilne o łącznej wartości niemal pół miliona złotych. Po zobowiązaniu się do spłaty postępowania zawieszono na dwuletni okres próby. Wciąż jednak zgłaszają się osoby, które twierdzą, że zostały przez niego oszukane.

Nieoficjalnie mówi się, że w programie może wystąpić Kuba Szmajkowski (potencjalnie w parze jednopłciowej) oraz Tomasz Adamek. Produkcja rozważała również udział Jessiki Mercedes i Pawła Małaszyńskiego, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Zobacz także: Mandaryna kolejną uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"! Widzowie w podzieleni! "Zapomnieliście dodać, że też TANCERKA"

Zobacz więcej zdjęć. Oni zatańczą w "Tańcu z Gwiazdami" - potwierdzone nazwiska

Kaeyra o trudnych początkach. Manager mocno ją oszukał!