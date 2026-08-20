Zmarła tiktokerka Marta Kelly. Jej mąż zamieścił wzruszający wpis w mediach społecznościowych

Brazylijska tiktokerka Marta Kelly nie żyje. Osierociła trzech chłopców, miała zaledwie 33 lata

Brazylijska gwiazda internetu, Marta Kelly, cieszyła się dużą popularnością na TikToku i Instagramie, gdzie jej profil śledziło łącznie ponad 500 tys. użytkowników. Głównym tematem jej działalności była moda, życie codzienne oraz sprawy rodzinne. W życiu prywatnym spełniała się jako matka trójki dzieci i od piętnastu lat żyła w związku z Marcusem Viniciusem.

To on wziął na siebie ciężar poinformowania fanów o stracie. W połowie sierpnia zamieścił pełen emocji komunikat, w którym przyznał, że brakuje mu słów, by opisać ból po stracie ukochanej.

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Mąż 33-letniej influencerki żegna ją we wzruszających słowach. "Moja wielka miłość"

Uwaga internautów skupiła się na tym, że jeszcze w pierwszym tygodniu sierpnia gwiazda prężnie działała w sieci. W tamtym czasie opublikowała nagrania z wizyty u specjalisty, z którym omawiała możliwość powiększenia biustu.

Filmy sugerowały, że poważnie myśli o operacji plastycznej. Nie ma jednak jasności, czy ostatecznie poddała się zabiegowi, ani czy jej niespodziewana śmierć miała jakikolwiek związek z tą sprawą. Powód śmierci Marty Kelly pozostaje nieustalony. Mąż w swoim internetowym pożegnaniu zaznaczył, że do końca zacięcie walczyła o życie.

Marcus Vinicius opisał zmarłą jako osobę skrytą, ale niezwykle oddaną rodzinie. Szczególną uwagę zwrócił na jej macierzyństwo i obiecał, że zrobi wszystko, by trzej synowie na zawsze zapamiętali wspaniały charakter swojej matki. Mężczyzna przyznał również, że czekają go trudne chwile, w których musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez swojej największej miłości u boku po półtorej dekady wspólnego życia.

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"Marta była, jest i zawsze będzie moją jedyną, wielką miłością"