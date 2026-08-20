Drift w Namysłowie. 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat

Interwencja policji na drodze krajowej nr 39

17 sierpnia 2026 roku policjanci z Namysłowa podczas nocnej służby patrolowali ulice miasta oraz rejony parkingów znajdujących się przy ulicy Brzeskiej. W trakcie przejazdu drogą krajową nr 39 funkcjonariusze zauważyli kierującego BMW, który w sposób zamierzony doprowadzał do poślizgu pojazdu. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Okazało się, że za kierownicą auta siedział 19-letni mieszkaniec gminy Namysłów, który podróżował wraz ze swoimi rówieśnikami.

Wysoki mandat i utrata prawa jazdy za driftowanie

Młody kierowca nie spodziewał się, że jego zachowanie na drodze publicznej może wiązać się z tak dotkliwymi sankcjami. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami 19-latek oświadczył, że nie znał aktualnych przepisów regulujących kwestię driftowania w takich miejscach. Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny w kwocie 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Dodatkowo mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Zagrożenia wynikające z utraty przyczepności kół

Policjanci wskazują, że celowe doprowadzanie do utraty przyczepności kół może w krótkim czasie skutkować całkowitym brakiem kontroli nad samochodem. Wykonywanie takich manewrów jest szczególnie ryzykowne w obszarach, w których mogą przebywać inni kierowcy, piesi lub postronne osoby. Mundurowi apelują o zachowanie rozsądku i przypominają, że droga publiczna nie jest miejscem do wyścigów. Próby zaimponowania pasażerom mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które zagrażają życiu i zdrowiu uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl