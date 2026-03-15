Zjawiskowa Izabella Krzan w Los Angeles. Tak zaprezentowała się na czerwonym dywanie w Hollywood

Izabella Krzan na Oscarach w Los Angeles. Reprezentuje TVN

Już w nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu odbędzie się 98. gala wręczenia Oscarów. To wielkie święto dla wszystkich miłośników kina i show-biznesu. Tradycyjnie, na czerwonym dywanie pojawią się największe sławy, a miliony ludzi przed telewizorami będą śledzić to wydarzenie i oceniać stroje gwiazd.

W gronie dziennikarzy, którzy będą przekazywać najświeższe informacje z Los Angeles, jest również Izabella Krzan. Modelka i prezenterka telewizyjna pojechała do Stanów Zjednoczonych w roli korespondentki stacji TVN. Zapowiedź jej relacji została już opublikowana na instagramowym profilu programu "Dzień Dobry TVN".

Izabella Krzan melduje się na posterunku i prosto z Los Angeles przychodzi do nas z najważniejszymi informacjami tuż przed galą rozdania Oscarów

- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Izabella Krzan w czarnej sukni z piórami. Kreacja robi wrażenie

Jeszcze przed rozpoczęciem głównej ceremonii, Izabella Krzan podzieliła się z internautami pierwszymi kadrami ze swojej podróży. Największe zainteresowanie wzbudziła jej wieczorowa kreacja. Dziennikarka zaprezentowała się w zjawiskowej, czarnej sukni z piórami, która posiadała głębokie wycięcie eksponujące nogę oraz długi tren. Za ten projekt odpowiada polski projektant Marcell Pustul. Jego twórczość jest doceniana na świecie - projektował stroje dla takich sław jak Beyoncé czy Lady Gaga.

Polskie akcenty podczas 98. ceremonii Oscarów

Gala oscarowa niezmiennie wywołuje ogromne zainteresowanie wśród polskich widzów. Polacy z uwagą śledzą wszelkie rodzime akcenty - począwszy od nominacji dla naszych filmowców, po udział polskich celebrytów w imprezach towarzyszących temu wydarzeniu.

W tym roku uwaga wielu fanów z Polski skupi się na Izabelli Krzan, która na gorąco będzie zdawać relację z hollywoodzkiego wydarzenia.

