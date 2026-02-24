Rusza Sanremo 2026! Włoskie święto muzyki potrwa pięć nocy. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, online]

76. edycja Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo już w przedbiegach dostarczyła wielu kontrowersji. Emocje po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie jeszcze nie opadły, a Włochów czeka kolejna duża impreza. Wydarzenie rozpocznie się we wtorkowy wieczór i potrwa pięć dni. Oto najważniejsze informacje.

Festiwal potrwa od 24 do 28 lutego. Pięć wieczorów pełnych emocji - terminarz i zasady

Pierwszego dnia 30 uczestników premierowo zaprezentuje swoje utwory, a oceni ich jury złożone ze zgromadzonych w Sanremo dziennikarzy. W środę i czwartek po 15 gwiazd festiwalu wystąpi ponownie, tym razem dla ocen jury radiowego i telewidzów. Piątek 27 lutego przyniesie rozprężenie. Wszyscy zaśpiewają covery znanych przebojów w duetach z innymi gwiazdami. Wyniki nie będą liczone do ogólnego rankingu. W finale w sobotę ponownie usłyszymy wszystkie 30 piosenek, a po dodaniu kolejnego głosowania widzów poznamy ścisłą piątkę festiwalu.

Ponowne głosowanie dziennikarzy, jury radiowego i telewidzów w proporcji 33:33:34 wyłoni zwycięzcę. Jeśli złożył on uprzednio taką deklarację, zostanie on automatycznie reprezentantem Włoch w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. W przeciwnym razie włoska telewizja wyłoni swojego przedstawiciela spośród pozostałych uczestników.

Afery, prowadzący i faworyci

Tegoroczna edycja została przesunięta ze względu na organizację przez Włochy XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy w 76-letniej historii festiwalu pojawiło się ryzyko, że impreza trafi do komercyjnej telewizji. Władze Sanremo wywalczyły w sądzie to, że państwowa stacja RAI nie może mieć monopolu na festiwal. Odbył się więc przetarg, który... RAI wygrało jako jedyny kandydat. Tymczasem wielu artystów zrezygnowało nieoficjalnie przez upolitycznienie stacji przez obecny rząd oraz wypowiedzi RAI krytykujące propalestyńskie przekonania artystów w poprzednich latach i popierające dalszy udział Izraela w Eurowizji.

Gospodarzami Sanremo 2026 będą dyrektor festiwalu Carlo Conti i piosenkarka Laura Pausini, jego była zwyciężczyni. Podczas kolejnych wieczorów dołączą do nich turecki aktor Can Yaman, artyści Achille Lauro, Lillo i Pilar Fogliati, rosyjska modelka Irina Shayk, włoska modelka Bianca Balti i dziennikarka Giorgia Cardinaletti.

Wyraźną faworytką bukmacherów do wygranej jest Sara Brancale z numerem "Qui con me". Na drugim miejscu widnieją Fedez i Marco Masini, a tuż za duetem plasuje się raper Sayf. Faworytami są też wokaliści Tomaso Paradiso i Ermal Meta, zaś głosowanie dziennikarzy przedpremierowo oceniających utwory wygrała Ditonellapiaga.

Gdzie i kiedy oglądać Sanremo?

Transmisja w dniach 24-28 lutego rozpocznie się o godzinie 20:40. 76. Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo będzie można śledzić zarówno w telewizji, jak i w Internecie za pośrednictwem kanałów Rai 1 i Rai Italia oraz platformy RaiPlay. Na czas widowiska włoski nadawca zdejmuje z tych serwisów tzw. geoblokadę. Ponadto Sanremo 2026 (w całości lub tylko finał) będą emitować telewizje z Albanii (RTSH), Czarnogóry (RTCG2), Rumunii (TVR1) i Szwajcarii (RSI Rete Tre).

Sanremo 2026 - uczestnicy - lista

Arisa - Magica favola

Bambole di pezza - Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Dargen D'Amico - AI AI

Ditonellapiaga - Che fastidio

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Ermal Meta - Stella stellina

Fedez i Marco Masini - Male necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

J-Ax - Italia Starter Pack

LDA i Aka 7even - Poesie clandestine

Leo Gassmann - Naturale

Levante - Sei tu

Luchè - Labirinto

Malika Ayane - Animali notturni

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Maria Antonietta i Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi - Prima o poi

Nayt - Prima che

Patty Pravo - Opera

Raf - Ora e per sempre

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Sayf - Tu mi piaci tanto

Serena Brancale - Qui con me

Tommaso Paradiso - I romantici

Tredici Pietro - Uomo che cade