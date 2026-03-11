Zaskakujące wyznania i nietypowe odkrycia w dżungli na Sri Lance. Pierwsza uczestniczka pożegnała się z programem

Gwiazdy w dżungli. Rozpoczęła się zacięta walka o przetrwanie w show

Na egzotyczną Sri Lankę poleciało trzynaście znanych z rodzimego show-biznesu kobiet, które w ramach formatu "Królowa przetrwania" podjęły się ekstremalnego wyzwania. Głównym celem wyprawy jest przetestowanie własnej odporności oraz zacięta walka o główną nagrodę w wysokości nawet stu tysięcy złotych. W zmaganiach biorą udział między innymi Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak i Izabela Macudzińska-Borowiak.

Zmagania celebrytek na każdym kroku nadzoruje Małgorzata Rozenek-Majdan, która pełni w produkcji funkcję prowadzącej. To właśnie w jej kompetencjach leży wprowadzanie uczestniczek w kolejne niuanse bezlitosnej rywalizacji, gdzie kluczem do sukcesu okazuje się nie tylko znakomita kondycja fizyczna, ale przede wszystkim żelazna psychika.

Awantury, łzy i szczere zwierzenia Mai Rutkowski i Dominiki Serowskiej

Kolejna odsłona telewizyjnego hitu udowodniła, że obozowanie na obrzeżach gęstego lasu równikowego drastycznie weryfikuje ludzkie słabości. Rywalizujące kobiety muszą stawiać czoła spartańskim warunkom, dzikiej przyrodzie i nieustającej presji, co błyskawicznie doprowadziło do potężnego wzrostu napięcia wewnątrz wyczerpanej grupy.

Do najbardziej poruszających chwil należało publiczne wyrażenie wyrzutów sumienia przez Dominikę Serowską, a także niezwykle osobiste wyznania Mai Rutkowski. Żona słynnego detektywa bez oporów opowiadała o kulisach swojego małżeństwa i trudnej przeszłości. Temat bolesnych rozstań szybko pociągnął za sobą kolejne reakcje, generując łzy i ciągnące się do późna nocne dyskusje. W ich trakcie Dominika Tajner zdradziła, że od zaledwie miesiąca próbuje uleczyć rany po zakończonym związku.

Trzy lata temu mój Krzyś tak powiedział: "Mama, Ty to na pewno zaczęłaś być z tatą dla pieniędzy, bo tata ma tyle samochodów". Mój mąż powiedział: "Krzysiu, jak mama poznała tatę, to tata miał jeden jakiś samochód roboczy, nie miał w ogóle aut". (...) Miałam kandydatów z prywatnymi odrzutowcami, ale wybrałam Krzysztofa - powiedziała z dumną Maja Rutkowski.

Kiedy nastał mrok, w obozowisku zapanowało wszechogarniające przerażenie. Dziwne i niezidentyfikowane odgłosy dobiegające z gęstwiny skutecznie spędziły sen z powiek zdecydowanej większości zawodniczek. Groza i nerwowa atmosfera błyskawicznie udzieliły się niemal całej grupie stacjonującej w dżungli.

Noc przyniosła również dość nietypowe eksperymenty w namiotach. Sofi wzięła na celownik Izabelę Macudzińską-Borowiak i przy użyciu podręcznej latarki zdecydowała się z bliska podświetlić jej biust.

Człowiek się uczy całe życie jak widać, ale to było po prostu odkrycie. Nawet lekarz, który mi robił implanty, nie powiedział mi o takim czymś. Mi, sorry, ale oczy wyszły z orbit. Ja nie wiedziałam po prostu, że moje cycki świecą się na czerwono. Nie wiem, jak będę chciała zrobić romantyczny nastrój w domu, to po prostu zgaszę światło i latarki sobie przystawię do cycków. Będziemy mieli romantico z Patryczkiem - mówiła wyraźnie zadowolona Izabela Macudzińska-Borowiak.

Nadejście kolejnego dnia wcale nie ostudziło buzujących emocji. Sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu, gdy Anna Sowińska zgłosiła stanowczą chęć zmiany dotychczasowej drużyny. Ten ruch wywołał lawinę ostrych spięć i jeszcze bardziej uwydatnił pęknięcia w relacjach między bohaterkami.

W wyniku narastających konfliktów uczestniczki wzięły udział w głosowaniu, w którym zdecydowana większość wytypowała do opuszczenia show Dominikę Serowską. To właśnie ona musiała pożegnać się z dalszą przygodą w tym konkretnym odcinku.

Zaskakujące zwroty akcji na tym się jednak nie zakończyły, ponieważ do obsady dołączyły Ilona Felicjańska oraz Monika Jarosińska, wywracając reguły gry do góry nogami. Nowe gwiazdy otrzymały status kapitanek i samodzielnie sformowały świeże składy swoich rywalizujących zespołów.

Natychmiast po oficjalnym podziale na nowe obozy, na zszokowane dziewczyny czekała ekstremalna degustacja. Zmuszono je do przełknięcia wyjątkowo specyficznych rarytasów, wśród których znalazły się kacza krew, kurze łapki oraz świńska wątroba.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne zmagania w tropikach Sri Lanki zafundują widzom jeszcze grubszą dawkę intryg, szokujących rozstrzygnięć i bolesnych dylematów. Czas pokaże, komu ostatecznie będziecie kibicować w tej walce.