Paulina Gałązka ujawnia kulisy znajomości z Agatą Kuleszą. Gwiazda pomaga jej w nieoczekiwany sposób

Paulina Gałązka może liczyć na wsparcie Agaty Kuleszy w programie telewizyjnym

Ostatni czas obfituje u Pauliny Gałązki w liczne wyzwania zawodowe i angażujące formaty rozrywkowe, które przyciągają przed ekrany ogromną publiczność. Podczas jednego z nagrań na żywo na trybunach zasiadła wyjątkowo bliska jej osoba. Mowa o niezwykle cenionej artystce filmowej i teatralnej Agacie Kuleszy. Uczestniczka telewizyjnego show w szczerej rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" przyznała, że obecność tak doświadczonej gwiazdy dodaje jej niezwykłej siły na parkiecie.

Kulisy przyjaźni Pauliny Gałązki i Agaty Kuleszy. Poznały się w pracy

Drogi obu pań skrzyżowały się na deskach teatralnych już kilka sezonów temu i od tego momentu ich znajomość stale się zacieśnia. Młodsza z artystek stanowczo zaznacza, że widzi w starszej koleżance z branży zaufaną powierniczkę, która służy dobrą radą w każdej życiowej i zawodowej sytuacji.

Zażyłość obu gwiazd zdecydowanie wychodzi poza ramy standardowych stosunków służbowych w polskim show-biznesie. Znana z wybitnych ról Kulesza osobiście angażuje się w przygotowania swojej protegowanej, skutecznie odpędzając od niej wszelkie kryzysy. W wywiadzie przeprowadzonym przez Julitę Buczek dla "Super Expressu" padły konkretne dowody na to, jak w niezwykle konkurencyjnym środowisku artystycznym można budować trwałe i szczere więzi, całkowicie wolne od zawiści.

To jest znakomita kobieta. Wspaniała, nie tylko wspaniała aktorka, bo jest wybitną aktorką, ale też kobieta. Ja czuję i zresztą dzwonię do Agaty z różnymi problemami, typu jak puenty zrobić w tych butach, które są, takie dość tekturowe, że tak powiem, twarde. Więc rzeczywiście czuję, że tutaj mogę zawsze skorzystać z jej rady i dobrego słowa. No niesamowity człowiek i naprawdę to jej wsparcie i to, że dodaje mi odwagi, żeby być w tym programie, to jest nieocenione dla mnie (...) poza programem, prywatnie mnie wspiera, bo rzeczywiście jak gramy spektakle w naszym "Teatrze Ateneum", to Agata udziela mi w garderobie lekcji. Uczy mnie różnych ruchów. Na przykład uczyłam je kików z jive'a i chassé - mówi nam Paulina Gałązka.

