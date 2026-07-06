Anna Wójcik i Czarek Czaruje zostali rodzicami. Influencer po kilku dniach ogłosił narodziny córki

Czarek Czaruje i Anna Wójcik ukrywali narodziny córki

Obserwatorzy internetowych celebrytów przecierają oczy ze zdumienia, ponieważ nikt nie przypuszczał, że rozwiązanie ciąży nastąpiło już jakiś czas temu. Cezary Gołębiowski niespodziewanie udostępnił na swoim profilu na Instagramie serię materiałów wideo, w których poinformował, że wspólnie z Anną Wójcik od dłuższego czasu opiekują się noworodkiem.

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Nikt nie wie, że urodziła się nam już córka - powiedział wprost do swoich obserwatorów, zdradzając, że para postanowiła przez chwilę zachować tę informację tylko dla siebie.

Zaskakujący poród w Szpitalu Południowym. Czarek Czaruje zdradza szczegóły

Jak zrelacjonował w sieci popularny iluzjonista, narodziny dziewczynki miały miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym, który w tamtym okresie borykał się z potężnym obłożeniem pacjentek. Przyszli rodzice odczuwali początkowo ogromny niepokój, zastanawiając się, czy uda im się bez komplikacji przejść przez całą procedurę przyjęcia na oddział położniczy.

Z relacji influencera wynika, że w warszawskiej placówce medycznej przebywało mnóstwo ciężarnych kobiet, a personel miał ręce pełne roboty. W pewnej chwili pojawiło się nawet ryzyko, że dla znanej pary zbraknie wolnej sali porodowej. Całe to zamieszanie sprawiło, że oczekiwanie na powitanie malucha przebiegało w bardzo dynamicznej i stresującej atmosferze.

Finał tej niepewnej sytuacji okazał się dla młodych rodziców bardzo pomyślny, a partnerka influencera została natychmiast skierowana na właściwy oddział z uwagi na zaawansowaną akcję porodową. Zaledwie chwilę później ich pierwsza pociecha była już na świecie. Młody tata wprost opowiadał swoim widzom o wspaniałych przeżyciach z porodówki.

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Dwa dni jako ojciec to najtrudniejsze i jednocześnie najpiękniejsze chwile w moim życiu - przyznał.

Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach można było również zobaczyć, jak mężczyzna wraca do szpitalnej sali z okazałym bukietem kwiatów, aby wręczyć go ukochanej. Wyraźnie dało się zauważyć, że pomimo naturalnego wyczerpania oboje czerpią ogromną radość z całkowicie nowej roli życiowej.