Zaskakujące pary w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Mateusz Pawłowski w końcu pokaże ukochaną

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Ostatnia dziesiątka walczy o finał

Najbliższa odsłona popularnego formatu telewizji Polsat dostarczy widowni zupełnie nowych wrażeń, a wszystko za sprawą obecności osób z prywatnego otoczenia celebrytów. Miłośnicy tanecznego widowiska każdego roku wyczekują tego konkretnego wieczoru, który obfituje w niezwykle poruszające i intymne momenty. Gwiazdy zazwyczaj otwierają się wtedy przed kamerami, prezentując swoje mniej znane, osobiste oblicze.

Rywalizacja w obecnej edycji nabiera wyraźnego rozpędu i nie wybacza najmniejszych błędów. Z programem pożegnały się niedawno Emilia Komarnicka oraz Małgorzata Potocka, co zawęziło stawkę do zaledwie dziesięciu najlepszych uczestników. Celebryci zdeterminowani są do zdobycia najwyższych not jurorskich i głosów publiczności, a udany występ u boku bliskich często okazuje się przepustką do wielkiego finału.

Mateusz Pawłowski i Paulina Gałązka zaskoczyli wyborem. "Taniec z Gwiazdami" pełen emocji

Uwagę mediów w ostatnich dniach mocno przykuwa sytuacja związana z Mateuszem Pawłowskim. Jak udało nam się dowiedzieć Adam Zdrójkowski chciał zatańczyć z Pawłowskim. Młody aktor podjął jednak zupełnie inną decyzję i zamierza wystąpić w towarzystwie swojej partnerki życiowej Kornelii. Kobieta unikała dotychczas blasku fleszy, dlatego będzie to jej absolutny debiut przed tak ogromną widownią zgromadzoną przed telewizorami.

U mojego boku zobaczymy moją partnerkę życiową, czyli Kornelię. Tutaj chciałem właśnie pójść w taką prywatność, bo właśnie jak patrzyłem na inne edycje, jak to wyglądało, to ludzie właśnie zapraszali swoje bliskie osoby z tego życia prywatnego. Więc też chciałem dokonać takiego delikatnego uchylenia rąbka tajemnicy - mówi "Super Expressowi".

Inni znani uczestnicy show również dokonali ciekawych wyborów personalnych w kwestii swoich gości. Paulina Gałązka bardzo mocno chroni sferę osobistą przed wścibskimi spojrzeniami, ale tym razem niespodziewanie zdecydowała się zaprosić do wspólnej choreografii własną mamę.

Zobaczymy moją mamę. Mam nadzieję, że będzie się z nami dobrze bawiła przez ten tydzień (...) Boi się absolutnie. Już tyle razy mnie namawiała, żebym wzięła kogoś innego. Ale ja bardzo ją proszę, żeby to była właśnie ona - wyznała "Super Expressowi" z uśmiechem Paulina.

Zupełnie inne podejście zaprezentował Sebastian Fabijański, angażując do telewizyjnego wyzwania swoją siostrę Weronikę. Znany aktor w rozmowie z dziennikarzami podkreśla, że dziewczyna posiada naturalny dryg do rytmu, co z pewnością przełoży się na swobodę ich występu.

Moją siostrę. Wierzę w to, że nasz występ wspólny będzie taką czystą radością z tańca. Ja się już nie mogę doczekać. (...) Moja siostra jest zupełnie inna niż ja... Wera jest super i będę robił wszystko, żeby ją nie zjadła trema. Chociaż ona ma za sobą też występy live, więc nie sądzę, żeby to jakoś szczególnie było dla niej trudne - mówi nam Sebastian Fabijański.

W nadchodzącym odcinku nie zabraknie tradycyjnych, międzypokoleniowych zestawień na słynnym parkiecie. Natsu zaprezentuje swoje umiejętności u boku ojca, a na identyczny krok zdecydowała się Iza Miko, która odważnie zapowiada przełamanie dotychczasowej, poważnej rutyny.

Już zaprosiłam tatę. My z tatą strasznie lubimy się wygłupiać od dziecka, tak było. I tak będzie właśnie prawdopodobnie teraz... Wreszcie przełamiemy te poważne tańce. Mamy inną piosenkę, inny zupełnie vibe, więc myślę, że będzie śmieszne. (...) Będzie ciekawie, będzie ciekawie - mówi "Super Expressowi" Iza Miko.

Pozostali tancerze także przygotowali spore niespodzianki dla sympatyków tego wieczornego formatu. Jasper wyjdzie na środek studia w towarzystwie swojej mamy, natomiast Magdalena Boczarska postanowiła połączyć siły na scenie z życiowym partnerem, Mateuszem Banasiukiem. Gamou Fall zamierza rozgrzać publiczność razem ze swoim siostrzeńcem, a Kamil Nożyński ułożył zawiłą choreografię wspólnie z synem. Z ustaleń wynika, że Piotr Kędzierski również postawi na kogoś z najbliższej rodziny, co zwiastuje niezwykle zaciętą i pełną emocji walkę o punkty. Jak zaznaczyła prowadząca zakulisowe wywiady Julita Buczek, telewizyjna rywalizacja zapowiada się wyjątkowo interesująco.

