Zaskakująca metamorfoza słynnego detektywa. Krzysztof Rutkowski właśnie skończył 66 lat

Krzysztof Rutkowski: Od policjanta do gwiazdora telewizji

Krzysztof Rutkowski (66 l.) to jedna z najbardziej wyrazistych i wzbudzających kontrowersje postaci w polskich mediach. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął w pierwszych latach 80. Był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej oraz ZOMO. W 1990 roku w Austrii otworzył własną, prywatną agencję detektywistyczną. Stopniowo zaczął zajmować się zleceniami, dzięki którym zyskał ogromny rozgłos.

Od samego początku wyróżniał się nie tylko skutecznością w działaniu, ale również nieszablonowym sposobem bycia i pociągiem do sławy. To błyskawicznie przyciągnęło uwagę stacji telewizyjnych. Status ogólnopolskiej gwiazdy zdobył za sprawą programu "Detektyw", emitowanego na antenie TVN w latach 2001-2006.

Z upływem czasu Krzysztof Rutkowski zaczął być postrzegany nie tylko w kategorii detektywa, ale przede wszystkim jako bywalec salonów. Obecnie jest stałym gościem rozmaitych formatów telewizyjnych, w których dzieli się opiniami na bieżące tematy i opowiada o kulisach swojego życia prywatnego. Od 2012 roku jego partnerką życiową jest Maja Rutkowski (41 l.). Para chętnie pojawia się na imprezach branżowych, a przy tym nie ukrywa swojego zamiłowania do opływania w luksusy.

Krzysztof Rutkowski i jego kultowe fryzury. Zaskakująca metamorfoza celebryty

Od kilku dobrych lat Krzysztof Rutkowski z entuzjazmem podchodzi do zmian w swoim wyglądzie. Detektyw przeszedł ogromną metamorfozę od czasu swoich pierwszych kroków w mediach. Kiedy nagrywał program dla TVN-u, prezentował się nad wyraz skromnie. W jego szafie dominowały jeansy, klasyczne białe koszule i eleganckie marynarki. Włosy miał z kolei krótko przystrzyżone.

Ewolucja jego wizerunku nabrała tempa kilka lat po zakończeniu emisji telewizyjnego hitu. Wszystko zaczęło się od fryzury, która zaczęła piąć się w górę! Trudno jednoznacznie stwierdzić, co zainspirowało Rutkowskiego do postawienia włosów. Z biegiem czasu ta skomplikowana konstrukcja na głowie upodobniła się do żywopłotu. W internecie zaroiło się od żartów, że jego fryzura przypomina rzeżuchę!

Krzysztof Rutkowski nie przestaje zaskakiwać. Od wikinga po Elvisa

Znany wszystkim, geometryczny kwadrat przez bardzo długi czas zdobił głowę popularnego detektywa. Rutkowski ma również słabość do czapek z daszkiem, co dodatkowo potęgowało zabawny efekt. Mniej więcej dwa lata temu obwieścił światu, że planuje odświeżyć swój wizerunek. Zrezygnował z mocnych kosmetyków utrwalających i pozwolił włosom swobodnie opadać. Tak rozpoczęła się faza artystycznego nieładu. Później przyszedł czas na fantazyjne warkocze, nawiązujące do stylu wikingów.

Przez miniony rok Krzysztof Rutkowski prezentował się z włosami wysoko zaczesanymi nad czołem, co budziło skojarzenia z legendarnym Elvisem Presleyem. Pod koniec ubiegłego roku jego gęste, ciemne włosy zyskały nowy blask dzięki chłodnym blond pasemkom. Ostatnio detektyw ponownie postawił na ciemniejszy odcień, ale zdecydował się na skrócenie fryzury. Czy taki wygląd mu służy?

