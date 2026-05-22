Za nami finał 12. edycji Hotelu Paradise

12. edycja Hotelu Paradise już za nami. Zwycięzcami zostali Dominika i Marcel. Para przeszła całą Ścieżkę Lojalności i podzielili się wygraną 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 na osobę.

Uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:

Andrzej Banaszak; Magda Biegalska; Dominika Leśniewska; Marcel Machciński; Krystian Piotrak; Zuzanna Małaj; Oliwia Lisowska; Denis Wadziński; Roksana Wiecko; Bartosz Wierzbicki; Weronika Dżugan; Tobiasz Bęben; Darek Goliński; Marta Szczygieł; Martyna „Angel” Staniszewska; Weronika Plichaty; Maksymilian Szmeruk; Mateusz Kryk; Tymoteusz Szymirski–Kowalski; Paulina Sarbinowska; Kamila Kusy.

Nietypowa impreza u Marcela. Gdzie była Dominika?

Praktycznie co edycję, a na pewno w ostatnich latach większość zwycięzców programu organizowała wspólne oglądanie finału. Wynajmowali na ten czas lokal z jedzeniem, oglądali razem ostatni odcinek programu, a później wspólnie świętowali wygraną. Często zapominali o niesnaskach na ten czas. Widzowie myśleli, że tak samo będzie przy 12. edycji, ale się bardzo zdziwili.

Z samego rana Marcel ogłosił, że u niego na Kick będzie wspólne oglądanie finału Hotelu Paradise 12. Na spotkaniu pojawili się:

Magda,

Zuzia z Krystianem,

Roksana,

Marta,

Kamila.

Uczestnicy podczas tego streama oglądali finał Hotelu Paradise oraz odpowiadali na niektóre pytania widzów. Nikt jednak nie odniósł się do kwestii tego, dlaczego nie ma wspólnej imprezy oraz co z Dominiką. Zdjęcia ze streama zobaczycie w galerii zdjęć.

Okazało się, że ta oglądała program razem z Oliwką. Były we dwie, bo jak pisały "mogą na siebie liczyć".

Zamieszanie z imprezą finalistów Hotelu Paradise 12. Martyna ujawniła szczegóły

Widzowie pytali masowo innych uczestników, co ze wspólnym oglądaniem. Większość unikała tematu. Jako jedna z niewielu odpowiedziała na to Martyna.

- Mieszkam na Mazurach, reszta też daleko, więc nie każdy miał czas w tygodniu. Zresztą na początku nie zapowiadało się, aby finał był zorganizowany przez finałową parę. Ja jednak muszę wcześniej wiedzieć o takich rzeczach - podsumowała Martyna.

Jednocześnie wyszło, że tydzień wcześniej uczestnicy spotkali się wspólnie, aby nagrać SuperPandorę. Niektórzy zobaczyli się tam pierwszy raz od wyjazdu z Tajlandii.