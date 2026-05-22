Zaskoczenie po finale Hotelu Paradise 12. Takiej sytuacji w finale nie było od dawna

Paula Dąbrowska
2026-05-22 10:35

Za nami finał 12. edycji Hotelu Paradise. Zgodnie z przewidywaniami i przeciekami program wygrała Dominika z Marcelem. W trakcie show okazało się, że para nie jest ze sobą, a uczestnicy są bardzo podzieleni. Finaliści zawsze spotykali się na wspólne oglądanie finału. Nikt się jednak nie spodziewał tego, co stało się wśród uczestników 12. sezonu Hotelu Paradise.

12. edycja Hotelu Paradise już za nami. Zwycięzcami zostali Dominika i Marcel. Para przeszła całą Ścieżkę Lojalności i podzielili się wygraną 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 na osobę.

Uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:

  1. Andrzej Banaszak;
  2. Magda Biegalska;
  3. Dominika Leśniewska;
  4. Marcel Machciński;
  5. Krystian Piotrak;
  6. Zuzanna Małaj;
  7. Oliwia Lisowska;
  8. Denis Wadziński;
  9. Roksana Wiecko;
  10. Bartosz Wierzbicki;
  11. Weronika Dżugan;
  12. Tobiasz Bęben;
  13. Darek Goliński;
  14. Marta Szczygieł;
  15. Martyna „Angel” Staniszewska;
  16. Weronika Plichaty;
  17. Maksymilian Szmeruk;
  18. Mateusz Kryk;
  19. Tymoteusz Szymirski–Kowalski;
  20. Paulina Sarbinowska;
  21. Kamila Kusy.
Nietypowa impreza u Marcela. Gdzie była Dominika? 

Praktycznie co edycję, a na pewno w ostatnich latach większość zwycięzców programu organizowała wspólne oglądanie finału. Wynajmowali na ten czas lokal z jedzeniem, oglądali razem ostatni odcinek programu, a później wspólnie świętowali wygraną. Często zapominali o niesnaskach na ten czas. Widzowie myśleli, że tak samo będzie przy 12. edycji, ale się bardzo zdziwili.

Z samego rana Marcel ogłosił, że u niego na Kick będzie wspólne oglądanie finału Hotelu Paradise 12. Na spotkaniu pojawili się:

  • Magda,
  • Zuzia z Krystianem,
  • Roksana,
  • Marta,
  • Kamila.

Uczestnicy podczas tego streama oglądali finał Hotelu Paradise oraz odpowiadali na niektóre pytania widzów. Nikt jednak nie odniósł się do kwestii tego, dlaczego nie ma wspólnej imprezy oraz co z Dominiką. Zdjęcia ze streama zobaczycie w galerii zdjęć. 

Okazało się, że ta oglądała program razem z Oliwką. Były we dwie, bo jak pisały "mogą na siebie liczyć". 

Zamieszanie z imprezą finalistów Hotelu Paradise 12. Martyna ujawniła szczegóły 

Widzowie pytali masowo innych uczestników, co ze wspólnym oglądaniem. Większość unikała tematu. Jako jedna z niewielu odpowiedziała na to Martyna.

- Mieszkam na Mazurach, reszta też daleko, więc nie każdy miał czas w tygodniu. Zresztą na początku nie zapowiadało się, aby finał był zorganizowany przez finałową parę. Ja jednak muszę wcześniej wiedzieć o takich rzeczach - podsumowała Martyna.

Jednocześnie wyszło, że tydzień wcześniej uczestnicy spotkali się wspólnie, aby nagrać SuperPandorę. Niektórzy zobaczyli się tam pierwszy raz od wyjazdu z Tajlandii. 

