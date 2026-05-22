Za nami finał 12. edycji Hotelu Paradise
12. edycja Hotelu Paradise już za nami. Zwycięzcami zostali Dominika i Marcel. Para przeszła całą Ścieżkę Lojalności i podzielili się wygraną 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 na osobę.
Uczestnicy 12. edycji Hotelu Paradise:
- Andrzej Banaszak;
- Magda Biegalska;
- Dominika Leśniewska;
- Marcel Machciński;
- Krystian Piotrak;
- Zuzanna Małaj;
- Oliwia Lisowska;
- Denis Wadziński;
- Roksana Wiecko;
- Bartosz Wierzbicki;
- Weronika Dżugan;
- Tobiasz Bęben;
- Darek Goliński;
- Marta Szczygieł;
- Martyna „Angel” Staniszewska;
- Weronika Plichaty;
- Maksymilian Szmeruk;
- Mateusz Kryk;
- Tymoteusz Szymirski–Kowalski;
- Paulina Sarbinowska;
- Kamila Kusy.
Nietypowa impreza u Marcela. Gdzie była Dominika?
Praktycznie co edycję, a na pewno w ostatnich latach większość zwycięzców programu organizowała wspólne oglądanie finału. Wynajmowali na ten czas lokal z jedzeniem, oglądali razem ostatni odcinek programu, a później wspólnie świętowali wygraną. Często zapominali o niesnaskach na ten czas. Widzowie myśleli, że tak samo będzie przy 12. edycji, ale się bardzo zdziwili.
Z samego rana Marcel ogłosił, że u niego na Kick będzie wspólne oglądanie finału Hotelu Paradise 12. Na spotkaniu pojawili się:
- Magda,
- Zuzia z Krystianem,
- Roksana,
- Marta,
- Kamila.
Uczestnicy podczas tego streama oglądali finał Hotelu Paradise oraz odpowiadali na niektóre pytania widzów. Nikt jednak nie odniósł się do kwestii tego, dlaczego nie ma wspólnej imprezy oraz co z Dominiką. Zdjęcia ze streama zobaczycie w galerii zdjęć.
Okazało się, że ta oglądała program razem z Oliwką. Były we dwie, bo jak pisały "mogą na siebie liczyć".
Zamieszanie z imprezą finalistów Hotelu Paradise 12. Martyna ujawniła szczegóły
Widzowie pytali masowo innych uczestników, co ze wspólnym oglądaniem. Większość unikała tematu. Jako jedna z niewielu odpowiedziała na to Martyna.
- Mieszkam na Mazurach, reszta też daleko, więc nie każdy miał czas w tygodniu. Zresztą na początku nie zapowiadało się, aby finał był zorganizowany przez finałową parę. Ja jednak muszę wcześniej wiedzieć o takich rzeczach - podsumowała Martyna.
Jednocześnie wyszło, że tydzień wcześniej uczestnicy spotkali się wspólnie, aby nagrać SuperPandorę. Niektórzy zobaczyli się tam pierwszy raz od wyjazdu z Tajlandii.