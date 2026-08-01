Alert RCB trafił do mieszkańców w całym kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie całej Polski. Komunikat zwraca uwagę na ryzyko, które w czasie wysokich temperatur może pojawić się w domach i mieszkaniach.

W przesłanym ostrzeżeniu RCB wskazało, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. To krótki, ale konkretny komunikat skierowany do osób korzystających z piecyków lub kuchenek gazowych.

Ryzyko zatrucia czadem podczas upału

Treść alertu skupia się na jednej kwestii: w czasie upału trzeba zachować ostrożność przy używaniu urządzeń gazowych. RCB podkreśla, że właśnie wysokie temperatury zwiększają ryzyko zatrucia czadem.

W komunikacie znalazło się też jasne zalecenie dotyczące codziennego zachowania w mieszkaniu. Osoby używające piecyków lub kuchenek gazowych powinny pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń. To podstawowa wskazówka przekazana w alercie.

Co robić po otrzymaniu alertu RCB?

Jeśli korzystasz z piecyka lub kuchenki gazowej, w czasie upału wietrz mieszkanie.

RCB apeluje też, by nie ignorować sygnałów ze strony organizmu. Jeśli źle się poczujesz, należy wezwać pomoc.