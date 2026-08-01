RCB ostrzega w czasie upału. Chodzi o zagrożenie, które może pojawić się w mieszkaniu

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-08-01 7:08

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców w całej Polsce. Tym razem ostrzeżenie nie dotyczy gwałtownej pogody, ale ryzyka zatrucia czadem podczas upału. RCB przypomina, by przy korzystaniu z piecyków lub kuchenek gazowych wietrzyć mieszkanie i nie lekceważyć złego samopoczucia.

Dłoń z miernikiem gazu przy palniku. W tle strażak otwiera okno. O alertach RCB w czasie upałów przeczytasz w Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu o komunikacie RCB

Alert RCB trafił do mieszkańców w całym kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie całej Polski. Komunikat zwraca uwagę na ryzyko, które w czasie wysokich temperatur może pojawić się w domach i mieszkaniach.

W przesłanym ostrzeżeniu RCB wskazało, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. To krótki, ale konkretny komunikat skierowany do osób korzystających z piecyków lub kuchenek gazowych.

Ryzyko zatrucia czadem podczas upału

Treść alertu skupia się na jednej kwestii: w czasie upału trzeba zachować ostrożność przy używaniu urządzeń gazowych. RCB podkreśla, że właśnie wysokie temperatury zwiększają ryzyko zatrucia czadem.

W komunikacie znalazło się też jasne zalecenie dotyczące codziennego zachowania w mieszkaniu. Osoby używające piecyków lub kuchenek gazowych powinny pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń. To podstawowa wskazówka przekazana w alercie.

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Co robić po otrzymaniu alertu RCB?

Jeśli korzystasz z piecyka lub kuchenki gazowej, w czasie upału wietrz mieszkanie.

RCB apeluje też, by nie ignorować sygnałów ze strony organizmu. Jeśli źle się poczujesz, należy wezwać pomoc.

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