Żołnierze mają zbierać butelki? Poseł pyta MON o system kaucyjny w jednostkach wojskowych

W jednostkach wojskowych miały pojawić się procedury dotyczące ewidencjonowania i gromadzenia opakowań objętych kaucją.

Poseł sugeruje, że Siły Zbrojne bezskutecznie zabiegały o wyłączenie ich z nowego systemu.

Interpelacja zawiera pytania o koszty, zaangażowanie kadr i wpływ nowych zadań na szkolenie żołnierzy.

Zaskakujące zadania dla żołnierzy. Kto ma zajmować się butelkami?

W interpelacji skierowanej do szefa resortu obrony narodowej poseł Mariusz Błaszczak opisuje sytuację, którą nazywa „bulwersującą”. Jak wskazuje, do opinii publicznej dotarły informacje, że w jednostkach wojskowych wdrażane są procedury związane z ewidencją i zwrotem opakowań objętych systemem kaucyjnym. Według posła i byłego szefa MON, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych miał kierować w tej sprawie specjalne zalecenia do jednostek.

Autor interpelacji podkreśla, że obowiązki te mają spadać między innymi na szefów kompanii oraz personel odpowiedzialny za logistykę i administrację. W związku z tym pyta ministra, które komórki organizacyjne i stanowiska zostały zobowiązane do realizacji tych zadań oraz ilu żołnierzy i pracowników wojska jest obecnie zaangażowanych w obsługę systemu kaucyjnego.

Czy wojsko chciało uniknąć nowych obowiązków? Poseł pyta o ignorowanie argumentów

Szczególne oburzenie posła Błaszczaka budzi informacja, że Siły Zbrojne RP miały wcześniej bezskutecznie zabiegać o wyłączenie ich z systemu kaucyjnego. „Oznaczałoby to, że rząd świadomie zignorował argumenty wojska i naraził armię na dodatkowe koszty organizacyjne oraz kadrowe” – czytamy w dokumencie.

W związku z tym poseł domaga się odpowiedzi, czy MON występowało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyłączenie armii z tych przepisów oraz z jakim skutkiem. Pyta również o osobiste stanowisko ministra obrony w tej sprawie i o to, czy jego zdaniem angażowanie żołnierzy w zbieranie butelek jest zgodne z interesem bezpieczeństwa państwa.

Jaki jest wpływ systemu kaucyjnego na gotowość bojową i finanse armii?

W interpelacji podniesiono również kwestię konsekwencji nowych obowiązków dla funkcjonowania armii. Mariusz Błaszczak pyta, czy sporządzono analizę wpływu tych zadań na gotowość bojową, proces szkolenia oraz dyscyplinę czasu służby. Chce także poznać skalę marnotrawstwa zasobów kadrowych, wyrażoną w roboczogodzinach.

Poseł dopytuje również o koszty finansowe, w tym te związane z transportem, magazynowaniem i obsługą administracyjną systemu w wojsku. Jedno z pytań dotyczy medialnych doniesień, według których brak uczestnictwa w systemie kaucyjnym miałby generować dla armii wielomilionowe straty finansowe. Autor interpelacji prosi o przedstawienie szczegółowych wyliczeń w tej sprawie.

Poseł Mariusz Błaszczak kończy interpelację serią pytań o przyszłość systemu kaucyjnego w armii. Chce wiedzieć, czy resort planuje pilną nowelizację przepisów w celu wyłączenia z nich Sił Zbrojnych. W ostatnim pytaniu domaga się wskazania, kto poniesie odpowiedzialność polityczną i urzędniczą za sytuację, w której żołnierz „zamiast szkolić się do walki ma zajmować się obsługą systemu kaucyjnego”.