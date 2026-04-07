Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska przyłapani na wyjeździe do Barcelony. Zdradziły ich zdjęcia w sieci

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska razem na zagranicznych wakacjach

Znany z ciętego języka prezenter telewizyjny zbudował swoją karierę na wywoływaniu skrajnych emocji oraz promowaniu wizerunku bezkompromisowego buntownika polskiego show-biznesu. Ostatnio jednak uwaga opinii publicznej skupia się niemal całkowicie na jego relacjach damsko-męskich, a konkretnie na zażyłej znajomości z Żanetą Rosińską. Słynny showman w swoim charakterystycznym stylu sugeruje w internecie rychłą zmianę stanu cywilnego lub nawet potajemne zawarcie związku małżeńskiego. Chociaż wielu wieloletnich obserwatorów traktuje te deklaracje z przymrużeniem oka, systematycznie pojawiające się w sieci materiały skutecznie podsycają plotki o końcu samotnego życia gwiazdora stacji TVN.

Zdjęcia z Barcelony zdradziły plany Kuby Wojewódzkiego i jego partnerki

Wakacje na Półwyspie Iberyjskim to nie pierwszy wspólny wypad telewizyjnego celebryty i jego sympatii, jednak to właśnie ta wyprawa wywołała największe poruszenie w mediach. Tym razem zakochani postanowili zwiedzić zakątki Barcelony i spędzić czas w niezwykle romantycznej scenerii słonecznej stolicy Katalonii. Taki wybór urlopowej destynacji od razu przyciągnął czujne spojrzenia fanów śledzących poczynania prezentera.

Główni zainteresowani konsekwentnie unikają udostępniania w internecie wspólnych fotografii, jednak uważni użytkownicy mediów społecznościowych błyskawicznie powiązali poszczególne kropki. Na osobistych profilach obojga zagościły bliźniaczo podobne ujęcia tych samych ulic, restauracji oraz słynnych zabytków architektonicznych. Wśród publikowanych widokówek szczególną uwagę zwróciły relacje nagrane pod monumentalną bazyliką Sagrada Familia.

Fotografie tej słynnej katalońskiej świątyni sprowokowały szeroką dyskusję wśród obserwatorów. Żaneta Rosińska z pełną premedytacją opatrzyła zdjęcie hiszpańskiego obiektu opisem sugerującym, że znajduje się pod paryską katedrą Notre Dame, chcąc sprowokować swoich odbiorców. Sympatycy pary od razu zrozumieli ten żartobliwy ton i potraktowali takie zagranie jako formę wirtualnej gry z dociekliwą publicznością.

Użytkownicy internetu nie mają już cienia wątpliwości i traktują ten wyjazd jako definitywne potwierdzenie ich bliskiej więzi. O rosnącym zaangażowaniu uczuciowym ma świadczyć również specyficzny sposób komunikacji na Instagramie, gdzie gwiazdor i jego towarzyszka regularnie tytułują się mężem oraz żoną. Takie publiczne okazywanie czułości udowadnia, że para czuje się w swoim towarzystwie niezwykle swobodnie i przestała przejmować się opinią osób trzecich.

