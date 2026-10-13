Kiedy myślimy o ulubionych muzykach czy prezenterach, rzadko wyobrażamy ich sobie z dziennikiem w ręku przy tablicy. Tymczasem polski show-biznes pełen jest osób, które mają solidne wykształcenie pedagogiczne. Niektórzy z nich spędzili za biurkiem nauczyciela nawet kilka lat, zanim ich życie na dobre skręciło w stronę mediów i wielkiej kariery. Ta droga zawodowa często bywa dla fanów ogromnym zaskoczeniem.

Z mikrofonem i piłką. Gdyby nie scena, uczyliby cię WF-u i angielskiego

Artur Rojek, legenda polskiej sceny alternatywnej, kojarzy się głównie z emocjonalnymi tekstami i festiwalem OFF. Mało kto jednak wie, że lider Myslovitz ukończył katowicką Akademię Wychowania Fizycznego. Przez pewien czas faktycznie pracował w wyuczonym zawodzie, ucząc wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz w technikum samochodowym w swoich rodzinnych Mysłowicach. Taka przeszłość przełamuje stereotyp rockmana i dodaje mu bardzo ludzkiej, lokalnej perspektywy.

Podobną ścieżką szedł Tomasz Organek. Artysta jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i nie tylko posiada dyplom, ale przez dwa lata faktycznie stał przy tablicy, tłumacząc gramatykę uczniom.

Również Dorota Gardias, jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce, posiada dyplom pedagoga. Choć całą karierę zawodową związała z dziennikarstwem i mediami, ukończenie studiów o profilu pedagogicznym daje jej zupełnie inne spojrzenie na komunikację.

Zygmunt „Muniek” Staszczyk to kolejna ikona rocka z imponującym zapleczem intelektualnym. Lider zespołu T.Love ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki tym studiom mógłby dziś uczyć języka polskiego i analizować z młodzieżą literaturę klasyczną.

Tomasz Kammel, jest absolwentem germanistyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Choć słynie jako gwiazda telewizji, pasję do nauczania realizuje do dziś w nieco innej formie. Kammel pracuje bowiem jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia z zakresu autoprezentacji i komunikacji.

Kogo jeszcze moglibyśmy zobaczyć przy tablicy? Sprawdźcie!

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