Polsat podjął decyzję po tragedii w Krakowie. Wiadomo, co z "Tańcem z Gwiazdami"

Tragiczna strzelanina w Krakowie. Policja podaje bilans zabitych i rannych

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, około godziny 15 na krakowskim Rynku Głównym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca wjechał autem w okolice rynku, po czym otworzył ogień z broni palnej do przypadkowych przechodniów. Skutki tego ataku są wstrząsające, ponieważ śmierć poniosło 6 osób, a 15 zostało rannych. W gronie poszkodowanych znalazło się dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich lekarze określają jako bardzo ciężki.

Interweniujący na miejscu funkcjonariusze postrzelili i zatrzymali agresora, który następnie został przetransportowany do szpitala. Mundurowi przekazali już, że mężczyzna posiada polskie obywatelstwo.

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Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie. Polsat podjął decyzję w sprawie "Tańca z Gwiazdami"

Władze stolicy Małopolski formalnie zarządziły już żałobę w mieście, aby uczcić pamięć ofiar sobotniego ataku. Potrwa ona od niedzieli 8 listopada do środy 11 listopada 2026 roku włącznie. Równolegle pojawiła się zapowiedź wprowadzenia żałoby narodowej w dniach 8 i 9 listopada, choć tutaj odpowiednie procedury wymagają nieco więcej czasu.

Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska - przekazał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Od kilku tygodni niedzielne wieczory na antenie Polsatu upływały pod znakiem rywalizacji uczestników o Kryształową Kulę w programie "Taniec z Gwiazdami". Zapadła już jednak decyzja, że zaplanowane na 8 listopada widowisko nie zostanie wyemitowane. Na facebookowym profilu show pojawiło się oświadczenie:

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i wprowadzoną z dniem 8 listopada żałobą narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków "Tańca z Gwiazdami", "Hitstera" i "Awantury o kasę". Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji.

Dramat w Krakowie! Strzały w środku miasta