Czarno-biała elegancja na festiwalu w Opolu. Gwiazdy oddały hołd Bogdanowi Olewiczowi

Podczas trzeciego wieczoru opolskiego festiwalu wystąpiło mnóstwo znanych artystów. Publiczność mogła posłuchać m.in. Dody, Natalii Kukulskiej, Kuby Badacha, Alicji Majewskiej, a także zespołów Golden Life i Universe. Niezapomnianą atmosferę całego wydarzenia ukształtowali przede wszystkim prowadzący. Ich czarno-białe stylizacje nawiązywały do dawnych, prostszych czasów.

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Agnieszka Woźniak-Starak w eleganckiej bieli

Prawdziwą furorę zrobiła Agnieszka Woźniak-Starak, prezentując się w niezwykle eleganckiej, ale jednocześnie odważnie wyciętej sukni. Kontrastowała z nią Ola Budka, która pojawiła się na scenie obok Marka Niedźwieckiego w klasycznym, czarnym garniturze.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Krystyna Prońko, wykonując swój kultowy utwór „Jesteś lekiem na całe zło”, ubrana w szarą kreację wieczorową. Po niej zapowiedziany przez Budkę i Niedźwieckiego Kamil Bednarek zaśpiewał przebój Seweryna Krajewskiego „Wielka miłość”. Krzysztof Cugowski przypomniał piosenkę „Ratujmy co się da”, a Alicja Szemplińska w duecie z Mietkiem Szcześniakiem zaprezentowali „Moje jedyne marzenie”, zabierając widzów w nostalgiczną podróż do przeszłości.

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Legendarne utwory w nowych aranżacjach

Na scenie zachwyciła również Halina Mlynkova, która w pięknej, czarnej stylizacji zaśpiewała nastrojową balladę „Julia i Ja”. Z kolei Olga Szomańska swoim strojem wprowadziła do wydarzenia odrobinę żywych kolorów.

Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu upłynął pod znakiem koncertu „Autobiografia”. Był to hołd dla Bogdana Olewicza, twórcy kultowych tekstów, znanych m.in. z twórczości zespołu Perfect. Plejada polskich gwiazd zaprezentowała jego największe przeboje w zupełnie nowych, autorskich wykonaniach.