Doda na scenie w Opolu w samej bieliźnie. Skąpy strój wokalistki zaskoczył widzów

Piosenkarka była zdecydowanie jedną z największych gwiazd 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Wokalistka wykonywała znane utwory oraz brała udział w uroczystym wręczaniu nagród na wielu koncertach. Trzeciego dnia muzycznego wydarzenia artystka postanowiła po raz kolejny skupić na sobie całą uwagę i wywołała spore zdumienie zgromadzonych.

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Skąpy strój Dody na festiwalu w Opolu

Przygotowania do koncertu zatytułowanego „Autobiografia" przebiegły pod znakiem niezwykle oszczędnego ubioru piosenkarki. Doda weszła na deski amfiteatru ubrana jedynie w luźny biustonosz w białym kolorze oraz ciemne bokserki. Uzupełnieniem tego nieskomplikowanego zestawu były charakterystyczne czarno-białe okulary przeciwsłoneczne i klasyczne buty na wysokim obcasie.

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Sobotnie wydarzenie z udziałem znanej artystki zostało udokumentowane na wielu oficjalnych fotografiach. Pokazują one wyraźnie, że wykonawczyni zaprezentowała się widowni w samej koronkowej bieliźnie, dobierając do tego wyłącznie ciemną czapkę oraz wysokie szpilki. Mimo braku rozbudowanej kreacji występ wokalistki spotkał się z ogromnym uznaniem, a kadry z przygotowań i samego show obiegły media.

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Doda wystąpiła podczas koncertu „Autobiografia”

Trzeci dzień 63. edycji opolskiego festiwalu upłynął pod znakiem wydarzenia przypominającego twórczość znakomitego polskiego tekściarza. Bogdan Olewicz jest twórcą niezapomnianych przebojów zespołu Perfect oraz wielu innych legendarnych muzyków obecnych na naszej scenie. Jego najbardziej znane kompozycje w zupełnie nowych, odświeżonych wersjach zaprezentowało tego wieczoru grono popularnych gwiazd.

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