Wszystkie największe skandale Kanye Westa. Dlaczego świat chce jego upadku?

"White Lives Matter" i antysemityzm

Kanye West założył koszulkę z hasłem "White Lives Matter" podczas swojego pokazu Yeezy SZN 9 w Paryżu. Działacze antyrasistowscy skrytykowali ten ruch jako wyśmiewanie ruchu Black Lives Matter. Zapytany o koszulkę powiedział, że była "zabawna" i "oczywistą rzeczą do zrobienia". Kiedy dziennikarz zapytał, dlaczego koszulka wywołała taką reakcję, West odpowiedział, że dlatego, iż nie zachowywał się w sposób aprobowany przez media.

To ludzie, którzy pozbawili nas naszej tożsamości i sprowadzili nas do koloru skóry, powiedzieli nam, co to znaczy być czarnym — powiedział West.

Później Kanye twierdził, że świat jest "kontrolowany przez Żydów". Ta wypowiedź na Instagramie nawiązywała do długo istniejącej antysemickiej teorii spiskowej, a jego konto zostało później zawieszone za mowę nienawiści. Tego samego roku marki zaczęły zrywać współprace z gwiazdą, w tym dom mody Balenciaga, agencja Creative Artists Agency, bank JP Morgan oraz Gap. Adidas zakończył współpracę z Westem, oświadczając, że "nie toleruje antysemityzmu ani żadnej innej formy mowy nienawiści".

Wielbienie Hitlera

W grudniu 2022 roku Kanye West pojawił się w podcaście prowadzonym przez teoretyka spiskowego Alexa Jonesa. Podczas wywiadu, mając zakrytą twarz, powiedział Jonesowi: "widzę dobre rzeczy w Hitlerze". West stwierdził, że nazistowski przywódca wniósł jakąś wartość do świata. Jego wypowiedzi natychmiast spotkały się z potępieniem z wielu stron. Kilka godzin po emisji został ponownie zawieszony na Twitterze za „naruszenie zasad dotyczących podżegania do przemocy”. Zaledwie kilka miesięcy po tym zakazie West znów został zawieszony na Twitterze i oskarżony o „podżeganie do przemocy” w związku z obraźliwymi tweetami oraz za publikowanie symboli łączących swastykę z Gwiazdą Dawida.

Nazwał niewolnictwo "wyborem"

Kanye West powiedział, że zniewolenie Afroamerykanów przez setki lat mogło być "wyborem".

Kiedy słyszysz o niewolnictwie przez 400 lat… przez 400 lat? To brzmi jak wybór – powiedział podczas wywiadu w serwisie TMZ w 2018 roku.

Jego komentarze wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych, a niektórzy użytkownicy platformy X sugerowali, że raper powinien ponownie sięgnąć do podręczników historii. West później napisał na Twitterze, że jego wypowiedzi zostały źle zinterpretowane i że "poruszył kwestię 400 lat, ponieważ nie możemy być mentalnie uwięzieni przez kolejne 400 lat".

Bronił Billa Cosby’ego

Kanye West okazał wsparcie dla Billa Cosby’ego, który był podejrzewany o odurzanie i gwałcenie dziesiątek kobiet.

BILL COSBY NIEWINNY!!!!!!!!!! — napisał West w poście w mediach społecznościowych w 2016 roku, co natychmiast wywołało falę krytyki.

Cosby został później uznany za winnego odurzenia i zgwałcenia kobiety w swoim domu w Pensylwanii w 2004 roku i skazany na karę od trzech do dziesięciu lat więzienia. Wyrok ten został później uchylony.