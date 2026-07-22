Adriana Kalska w skąpym bikini zachwyca naturalnością. A internauci zerkają na jedno!

Adriana Kalska w bikini rozpala zmysły

Aktorka znana z "M jak miłość" doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przykuć uwagę swoich miłośników. Adriana Kalska spędza właśnie urlop nad morzem i z tej okazji udostępniła w mediach społecznościowych zjawiskowe ujęcia z plaży. Kadr, który wywołał największe poruszenie, przedstawia aktorkę w czerwonym kostiumie kąpielowym na tle jasnego piasku i błękitnego nieba.

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40-letnia gwiazda zaprezentowała się w klasycznym, intensywnie czerwonym bikini. Jej stylizację uzupełniają duże okulary przeciwsłoneczne. Kalska po raz kolejny zaprezentowała się w bardzo naturalnym wydaniu, bez grama makijażu, stawiając na beztroskę i szeroki uśmiech. Na swoim profilu udostępniła również wieczorny, zmysłowy kadr znad wody, który idealnie podkreśla jej nienaganną sylwetkę.

Adriana Kalska na wakacjach. Fani zasypali aktorkę komplementami

Wakacyjne zdjęcia aktorki wywołały falę pozytywnych reakcji w mediach społecznościowych. Obserwatorzy nie kryją swojego podziwu dla figury gwiazdy i jej autentycznego wizerunku.

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"Naturalność", "Bardzo ładnie, proszę pani", "Pięknie pani Ado pani wygląda", "I to jest piękno, a nie okropne sztuczności", "Najpiękniejsza, mega sexi, naturalna. Takie uwielbiam, boskie ciało, figura i wszystko. Prześliczna", "Śliczna, naturalna kobieta", "Piękna jak zawsze".

Gorące ujęcia wywołały ogromne emocje nie tylko przez sam strój aktorki. Na zdjęciach widać jedynie gwiazdę, jednak oczywistym jest fakt, że ktoś musiał wykonać jej te fotografie. Adriana Kalska nie wyjawiła jednak informacji, kto jej towarzyszy na wyjeździe. Od momentu zakończenia związku z Mikołajem Roznerskim gwiazda dba o swoją prywatność i nie wypowiada się na temat swojego życia osobistego.

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