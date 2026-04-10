Wyjątkowy pogrzeb legendy Perfectu. Przy ołtarzu stanęło nietypowe zdjęcie Wojciecha Morawskiego

Ostatnia droga współzałożyciela zespołu Perfect

Ceremonia pogrzebowa wybitnego członka zespołu Perfect z pewnością zapadnie w pamięć zgromadzonym tam osobom. Ostatnie pożegnanie Wojciecha Morawskiego obfitowało w symboliczną atmosferę, idealnie oddającą hołd jego artystycznym dokonaniom. Perkusista od dłuższego czasu walczył z poważnym schorzeniem, a w minionych miesiącach jego zdrowie drastycznie się załamało. Artysta zmarł 3 kwietnia, pozostawiając w smutku rodzinę oraz znajomych, w tym Zbigniewa Hołdysa, z którym łączyła go wyjątkowa przyjaźń aż do samego końca.

Pobyt w Skolimowie i wsparcie dla Wojciecha Morawskiego

Swoje ostatnie miesiące Wojciech Morawski spędził w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie toczył bój o powrót do zdrowia. Przez długi czas wspierała go Polska Fundacja Muzyczna, organizując zbiórki pieniędzy na jego leczenie.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Wojciecha Morawskiego. Współtwórcę i perkusistę zespołu Perfect - artystę, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej. Dla nas był przede wszystkim naszym Mieszkańcem - częścią Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Dziękujemy za czas spędzony razem, za obecność, którą zachowamy w pamięci. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Żegnaj, Panie Wojciechu. Niech spoczywa w pokoju - można przeczytać na facebookowym profilu ośrodka w Skolimowie.

Dokładnie 10 kwietnia, tydzień po odejściu artysty, zorganizowano jego oficjalne pożegnanie. O godzinie 12:00 w bielańskim kościele, niezwykle ważnym dla artystycznego świata, wystartowała msza żałobna. Przed ołtarzem spoczęła trumna w otoczeniu kwiatów oraz nietypowej fotografii, na której uśmiechnięty Morawski grał na perkusji.

Zaraz po zakończeniu mszy świętej żałobnicy udali się na ząbkowski cmentarz parafialny, gdzie ostatecznie pochowano cenionego muzyka.

Wydarzenie to zdecydowanie odbiegało od standardowych pochówków. Uroczystość zyskała unikalny klimat dzięki muzycznym detalom, stanowiącym piękny hołd dla dorobku Morawskiego. W przygotowania włączyli się zaprzyjaźnieni muzycy, pragnący godnie upamiętnić zmarłego, a Zbigniew Hołdys podzielił się swoimi wspomnieniami o koledze. W trakcie ceremonii przywołano również osobę Anny Jantar.

Nagraliśmy jako Perfect pierwsze utwory, a potem wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych w sumie na półtora roku. W drugiej połowie naszego pobytu zdarzyła się rzecz straszna. Ania Jantar zginęła w katastrofie lotniczej, a była blisko związana z Wojtkiem, o czym wielu ludzi wie. Baliśmy się bardzo, jak Wojtek na to zareaguje, Zareagował w sobie właściwy sposób. Poza wstrząsem, który był po prostu nieunikniony, zaczął ćwiczyć na perkusji o wiele więcej niż zwykle oraz udał się do chicagowskiego mistrza taekwondo, czyli tych sztuk walki i tam rozpoczął diabelski, przepraszam, ale trzeba to tak nazwać, trening, który pozwolił mu w trzy miesiące osiągnąć coś, co się osiąga w sześć miesięcy. Mianowicie zdobył tam pierwszy żółty pas - słowa Hołdysa cytuje Fakt.

Wśród gości obecnych na pogrzebie znalazł się Wiesław Kuszewski, kojarzony z programu "Must Be The Music". Zamieścił on na portalu YouTube krótki film z kościoła.

Żegnaj bracie - napisał w sieci.

Wieczorne spotkanie w podziemiach kościoła po pogrzebie legendy

To jednak nie koniec pełnych emocji chwil. Na 10 kwietnia zaplanowano dodatkowe muzyczne spotkanie ku pamięci zmarłego, które ma odbyć się w podziemiach świątyni. Ta wyjątkowa stypa została udostępniona dla wszystkich chętnych.

18:00 - spotkanie wspominkowe z muzyką i pogaduchami w podziemiach kościoła na Dewajtis 3 - pisał Hołdys na Facebooku.

