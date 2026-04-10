Kwaśniewska współtworzyła nowy hit Dody! Tak wyglądały kulisy ich współpracy

Doda zapowiedziała, że w 2026 roku będzie wyskakiwać z lodówki i słowa dotrzymała. W lutym, z okazji swoich urodzin i premiery serialu dokumentalnego dostępnego na platformie Prime Video, artystka zaprezentowała bardzo osobisty singiel "Pamiętnik", który z miejsca okazał się hitem. Piosenka dotarła na szczyt listy Gorąca 20 Radia ESKA, a nakręcony do niej teledysk w niespełna dwa miesiące wygenerował sześć milionów odsłon. Gwiazda w rozmowie z nami zdradziła, iż "Pamiętnik" jest zapowiedzią większego projektu, o którym jeszcze nie chce mówić.

Kwaśniewska współautorką hitu Dody

Mało kto wie, że jedną ze współautorek "Pamiętnika", jest Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka, a prywatnie małżonka Kuby Badacha i córka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, zajmuje się też pisaniem utworów muzycznych. Artystka tworzy nie tylko dla swojego męża. Tylko u nas, w rozmowie z reporterem ESKA.pl, Doda opowiedziała o kulisach współpracy z Kwaśniewską. Kluczem doboru okazały się nie tylko umiejętności, ale i... znak zodiaku.

Doda - On Air Music Awards 2026

Doda o współpracy z Kwaśniewską

Za kulisami gali On Air Music Awards 2026, podczas której premierowo wykonała utwór "Pamiętnik", Doda opowiedziała nam o kulisach swojej współpracy z Aleksandrą Kwaśniewską. Piosenkarka przyznała, że od dawna jest fanką umiejętności dziennikarki.

Mi się podobają teksty, które ona pisze. Poza tym jest Wodnikiem, a Wodniki umieją typowe sytuacje ujmować w sposób nietypowy, więc opowiedziałam jej, o czym bym chciała, żeby była ta piosenka, no i potrafiła mi pomóc - zdradziła Doda w rozmowie z Eską.

Dopytana, w jaki sposób nawiązała współpracę z żoną Badacha, artystka wyjawiła, że zna się z Kwaśniewską prywatnie.

My się znamy od dłuższego czasu, po prostu napisałam do niej - dodała.