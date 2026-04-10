Kwaśniewska współtworzyła nowy hit Dody! Tak wyglądały kulisy ich współpracy

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-10 14:43

Nowa piosenka Dody, "Pamiętnik", podbiła serca słuchaczy w całym kraju. Mało kto jednak wie, że jedną ze współautorek singla jest Aleksandra Kwaśniewska. Artystka w rozmowie z reporterem ESKA.pl opowiedziała o kulisach współpracy z dziennikarką i córką prezydenta.

Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik Aleksandra Kwaśniewska to utalentowana autorka tekstów piosenek Aleksandra Kwaśniewska to utalentowana autorka tekstów piosenek
Galeria zdjęć 21

Doda zapowiedziała, że w 2026 roku będzie wyskakiwać z lodówki i słowa dotrzymała. W lutym, z okazji swoich urodzin i premiery serialu dokumentalnego dostępnego na platformie Prime Video, artystka zaprezentowała bardzo osobisty singiel "Pamiętnik", który z miejsca okazał się hitem. Piosenka dotarła na szczyt listy Gorąca 20 Radia ESKA, a nakręcony do niej teledysk w niespełna dwa miesiące wygenerował sześć milionów odsłon. Gwiazda w rozmowie z nami zdradziła, iż "Pamiętnik" jest zapowiedzią większego projektu, o którym jeszcze nie chce mówić.

Mało kto wie, że jedną ze współautorek "Pamiętnika", jest Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka, a prywatnie małżonka Kuby Badacha i córka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, zajmuje się też pisaniem utworów muzycznych. Artystka tworzy nie tylko dla swojego męża. Tylko u nas, w rozmowie z reporterem ESKA.pl, Doda opowiedziała o kulisach współpracy z Kwaśniewską. Kluczem doboru okazały się nie tylko umiejętności, ale i... znak zodiaku.

Doda - On Air Music Awards 2026

Za kulisami gali On Air Music Awards 2026, podczas której premierowo wykonała utwór "Pamiętnik", Doda opowiedziała nam o kulisach swojej współpracy z Aleksandrą Kwaśniewską. Piosenkarka przyznała, że od dawna jest fanką umiejętności dziennikarki.

Mi się podobają teksty, które ona pisze. Poza tym jest Wodnikiem, a Wodniki umieją typowe sytuacje ujmować w sposób nietypowy, więc opowiedziałam jej, o czym bym chciała, żeby była ta piosenka, no i potrafiła mi pomóc - zdradziła Doda w rozmowie z Eską.

Dopytana, w jaki sposób nawiązała współpracę z żoną Badacha, artystka wyjawiła, że zna się z Kwaśniewską prywatnie. 

My się znamy od dłuższego czasu, po prostu napisałam do niej - dodała.

Aleksandra Kwaśniewska
Doda