Vix.N - kim jest? Raper walczy w konkursie Premier na festiwalu w Opolu

Kim jest Vix.N?
Vix.N (albo Vixen) właściwie nazywa się Dariusz Szlagor. To polski raper, wokalista, producent i beatmaker urodzony 26 września 1989 roku w Czańcu. Tworzy muzykę od 2001 roku, a oficjalnie funkcjonuje na scenie od połowy lat 2000. Wydał około 20 albumów i współpracował m.in. z takimi artystami jak Peja, Rahim, Fokus oraz Abradab. Przez lata działał głównie w środowisku hip-hopowym, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i autorską produkcją. Przełom w jego karierze nastąpił dzięki singlowi „Ne Rozumiju”, który osiągnął dziesiątki milionów wyświetleń i trafił do szerokiego mainstreamu. Album "Blindbox" zdobył status platynowej płyty. W okresie słabszej koniunktury muzycznej pracował m.in. przy rozwożeniu kanapek i w gastronomii, by utrzymać się podczas rozwijania kariery. Obecnie należy do najbardziej rozpoznawalnych wykonawców łączących rap i pop w Polsce. Jego największe hity to "Ne Rozumiju", "Różyczka", "Młody kowboj", "Olbrzymy" czy "Samotny Wilk".
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Opole 2026 - Premiery
"Stara dusza" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Vix.N'a w plebiscycie wystąpią:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
- Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
- Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
- Sargis – "Ziemia"
- Maciej Skiba – "Wołam"
- Kuba Szmajkowski – "Porto"
- Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
- Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - harmonogram
Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Czwartek, 4 czerwca
- Debiuty
- 30-lecie Ani Wyszkoni
- SuperJedynki
Piątek, 5 czerwca
- Premiery
- 30-lecie Justyny Steczkowskiej
- "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"
Sobota, 6 czerwca
- "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
- Kabareton
Niedziela, 7 czerwca
- 40-lecie Lady Pank
- "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"