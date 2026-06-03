Vix.N - kim jest? Raper walczy w konkursie Premier na festiwalu w Opolu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-03 19:08

Vix.N jest jednym z uczestników Premier na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2026. O nagrodę zawalczy z piosenką "Stara dusza". Kim jest raper? Oto najważniejsze informacje na temat rapera, który liczy na wsparcie widzów i jurorów.

Kim jest Vix.N?

Vix.N (albo Vixen) właściwie nazywa się Dariusz Szlagor. To polski raper, wokalista, producent i beatmaker urodzony 26 września 1989 roku w Czańcu. Tworzy muzykę od 2001 roku, a oficjalnie funkcjonuje na scenie od połowy lat 2000. Wydał około 20 albumów i współpracował m.in. z takimi artystami jak Peja, Rahim, Fokus oraz Abradab. Przez lata działał głównie w środowisku hip-hopowym, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i autorską produkcją. Przełom w jego karierze nastąpił dzięki singlowi „Ne Rozumiju”, który osiągnął dziesiątki milionów wyświetleń i trafił do szerokiego mainstreamu. Album "Blindbox" zdobył status platynowej płyty. W okresie słabszej koniunktury muzycznej pracował m.in. przy rozwożeniu kanapek i w gastronomii, by utrzymać się podczas rozwijania kariery. Obecnie należy do najbardziej rozpoznawalnych wykonawców łączących rap i pop w Polsce. Jego największe hity to "Ne Rozumiju", "Różyczka", "Młody kowboj", "Olbrzymy" czy "Samotny Wilk".

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Opole 2026 - Premiery

"Stara dusza" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Vix.N'a w plebiscycie wystąpią:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
  • Sargis – "Ziemia"
  • Maciej Skiba – "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski – "Porto"
  • Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - gwiazdy
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Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

  • Debiuty
  • 30-lecie Ani Wyszkoni
  • SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

  • Premiery
  • 30-lecie Justyny Steczkowskiej
  • "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

  • "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
  • Kabareton

Niedziela, 7 czerwca

  • 40-lecie Lady Pank
  • "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"
Opole 2026
Vixen