Vix.N - kim jest? Raper walczy w konkursie Premier na festiwalu w Opolu

Kim jest Vix.N?

Vix.N (albo Vixen) właściwie nazywa się Dariusz Szlagor. To polski raper, wokalista, producent i beatmaker urodzony 26 września 1989 roku w Czańcu. Tworzy muzykę od 2001 roku, a oficjalnie funkcjonuje na scenie od połowy lat 2000. Wydał około 20 albumów i współpracował m.in. z takimi artystami jak Peja, Rahim, Fokus oraz Abradab. Przez lata działał głównie w środowisku hip-hopowym, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i autorską produkcją. Przełom w jego karierze nastąpił dzięki singlowi „Ne Rozumiju”, który osiągnął dziesiątki milionów wyświetleń i trafił do szerokiego mainstreamu. Album "Blindbox" zdobył status platynowej płyty. W okresie słabszej koniunktury muzycznej pracował m.in. przy rozwożeniu kanapek i w gastronomii, by utrzymać się podczas rozwijania kariery. Obecnie należy do najbardziej rozpoznawalnych wykonawców łączących rap i pop w Polsce. Jego największe hity to "Ne Rozumiju", "Różyczka", "Młody kowboj", "Olbrzymy" czy "Samotny Wilk".

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Opole 2026 - Premiery

"Stara dusza" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Vix.N'a w plebiscycie wystąpią:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Sargis – "Ziemia"

Maciej Skiba – "Wołam"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

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Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

30-lecie Ani Wyszkoni

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Piątek, 5 czerwca

Premiery

30-lecie Justyny Steczkowskiej

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Sobota, 6 czerwca

"Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza

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Niedziela, 7 czerwca