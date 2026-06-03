Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Początek świętowania w Boże Ciało, czyli w czwartek 4 czerwca, zarysuje pierwszy wyraźny podział kraju, w którym absolutnym zwycięzcą stanie się południowy zachód Polski. To właśnie na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem termometry wskażą fantastyczne 26°C przy bardzo małym zachmurzeniu, co stworzy idealne warunki do wypoczynku. W tym samym czasie najmniej powodów do radości będą mieli mieszkańcy Podkarpacia – tam niebo mocniej się zachmurzy i jako jedyne w kraju przyniesie przelotne, symboliczne opady deszczu do około 1.4 mm.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwe, drastyczne tąpnięcie i podział Polski nastąpi w piątek 5 czerwca, dzieląc nasz kraj na strefę chłodu i parnego lata. Północno-zachodnia połowa kraju, z Wielkopolską i Pomorzem na czele, zostanie zablokowana przez ciężkie chmury i potężne ulewy, które miejscami przyniosą aż 33 mm wody, zrzucając temperaturę do zaledwie 16°C. W tym samym momencie wschodnia i południowo-wschodnia Polska ucieknie przed frontem – na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu utrzyma się sucha, słoneczna aura z temperaturą dochodzącą do 24°C.

Wielki powrót słońca i zmiana lidera

Sobota 6 czerwca całkowicie odwróci układ sił na mapie Polski, przynosząc poprawę pogody regionom zachodnim oraz całemu Wybrzeżu. To właśnie tam, od Świnoujścia po Szczecin, niebo całkowicie się oczyści, gwarantując niesamowite 14 do 15 godzin czystego, niezmąconego słońca w ciągu dnia przy temperaturze około 21°C. Ciepło powróci też na Dolny Śląsk i Śląsk, gdzie słupki rtęci wskażą komfortowe 23°C. Noc z soboty na niedzielę przypomni jednak o rześkim powietrzu, bo w kotlinach górskich termometry wskażą zaledwie 6°C.

Niedzielny finał pod znakiem powszechnego zwycięstwa

Niedziela 7 czerwca zlikwiduje wszelkie pogodowe podziały, sprawiając, że cała Polska bez wyjątku spędzi ostatni dni czerwcowego weekendu z dobrą pogodą. Zachmurzenie w każdym województwie spadnie praktycznie do zera, a głęboki błękit nieba połączy się z powszechnym, letnim ciepłem od 20°C nad samym morzem do 24°C w centrum i na południu kraju. Choć piątkowy front mocno da się we znaki mieszkańcom zachodniej Polski, to druga połowa długiego weekendu z nawiązką zrekompensuje te chwile, topiąc cały kraj w słońcu.

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