Maciej Skiba - kim jest gwiazda festiwalu w Opolu 2026? Kiedyś był uczestnikiem "Top Model"!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-03 18:01

Maciej Skiba to jedna z gwiazd tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Młody piosenkarz weźmie udział w konkursie Premier. O nagrodę jury i publiczności zawalczy z piosenką "Wołam". Kim jest wykonawca utworu? Kiedyś był uczestnikiem programu "Top Model", a jego piosenka była częścią spotu Radia ESKA.

Maciej Skiba - kim jest?

Maciej Skiba jest wokalistą i modelem pochodzącym z Koszalina, który obecnie mieszka w Warszawie. Mierzy około 196 cm wzrostu i wychował się w wielodzietnej rodzinie jako najmłodsze z pięciorga rodzeństwa. Szerszej publiczności dał się poznać w 2022 roku dzięki udziałowi w 11. edycji programu "Top Model". W swojej karierze pracował również jako model we Włoszech, jednak z czasem zdecydował się poświęcić przede wszystkim muzyce. Pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiał, publikując covery na Instagramie i TikToku. W 2024 roku zadebiutował autorskim singlem "Tak widzę nas (za 20 lat)", a wkrótce później wydał utwór "Tam czeka mnie dom", który szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych i stał się viralowym przebojem. Następny singiel, "Chcę ciebie częściej", okazał się jak dotąd największym sukcesem w jego dorobku.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Darya? Występuje z Sebastianem Fabijańskim na festiwalu w Opolu 2026

Eva Pietruk z "Top Model" o okropnym hejcie: Wpadłam w depresję, obsesyjnie czytałam komentarze

Opole 2026 - Premiery

"Wołam" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Macieja Skiby w plebiscycie wystąpią: 

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
  • Sargis – "Ziemia"
  • Kuba Szmajkowski – "Porto"
  • Vix.N – "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Maciej Skiba
Galeria zdjęć 10

Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

  • Debiuty
  • 30-lecie Ani Wyszkoni
  • SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

  • Premiery
  • 30-lecie Justyny Steczkowskiej
  • "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

  • "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
  • Kabareton

Niedziela, 7 czerwca

  • 40-lecie Lady Pank
  • "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"
Opole 2026
Top Model