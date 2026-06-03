Maciej Skiba - kim jest gwiazda festiwalu w Opolu 2026? Kiedyś był uczestnikiem "Top Model"!

Maciej Skiba - kim jest?

Maciej Skiba jest wokalistą i modelem pochodzącym z Koszalina, który obecnie mieszka w Warszawie. Mierzy około 196 cm wzrostu i wychował się w wielodzietnej rodzinie jako najmłodsze z pięciorga rodzeństwa. Szerszej publiczności dał się poznać w 2022 roku dzięki udziałowi w 11. edycji programu "Top Model". W swojej karierze pracował również jako model we Włoszech, jednak z czasem zdecydował się poświęcić przede wszystkim muzyce. Pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiał, publikując covery na Instagramie i TikToku. W 2024 roku zadebiutował autorskim singlem "Tak widzę nas (za 20 lat)", a wkrótce później wydał utwór "Tam czeka mnie dom", który szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych i stał się viralowym przebojem. Następny singiel, "Chcę ciebie częściej", okazał się jak dotąd największym sukcesem w jego dorobku.

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Opole 2026 - Premiery

"Wołam" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Macieja Skiby w plebiscycie wystąpią:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Sargis – "Ziemia"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Vix.N – "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

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Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

30-lecie Ani Wyszkoni

SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

Premiery

30-lecie Justyny Steczkowskiej

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

"Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza

Kabareton

Niedziela, 7 czerwca