Maciej Skiba - kim jest gwiazda festiwalu w Opolu 2026? Kiedyś był uczestnikiem "Top Model"!

Maciej Skiba - kim jest?
Maciej Skiba jest wokalistą i modelem pochodzącym z Koszalina, który obecnie mieszka w Warszawie. Mierzy około 196 cm wzrostu i wychował się w wielodzietnej rodzinie jako najmłodsze z pięciorga rodzeństwa. Szerszej publiczności dał się poznać w 2022 roku dzięki udziałowi w 11. edycji programu "Top Model". W swojej karierze pracował również jako model we Włoszech, jednak z czasem zdecydował się poświęcić przede wszystkim muzyce. Pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiał, publikując covery na Instagramie i TikToku. W 2024 roku zadebiutował autorskim singlem "Tak widzę nas (za 20 lat)", a wkrótce później wydał utwór "Tam czeka mnie dom", który szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych i stał się viralowym przebojem. Następny singiel, "Chcę ciebie częściej", okazał się jak dotąd największym sukcesem w jego dorobku.
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Opole 2026 - Premiery
"Wołam" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Macieja Skiby w plebiscycie wystąpią:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
- Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
- Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
- Sargis – "Ziemia"
- Kuba Szmajkowski – "Porto"
- Vix.N – "Stara dusza"
- Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
- Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - harmonogram
Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Czwartek, 4 czerwca
- Debiuty
- 30-lecie Ani Wyszkoni
- SuperJedynki
Piątek, 5 czerwca
- Premiery
- 30-lecie Justyny Steczkowskiej
- "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"
Sobota, 6 czerwca
- "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
- Kabareton
Niedziela, 7 czerwca
- 40-lecie Lady Pank
- "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"