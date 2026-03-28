Wojciech Morawski w szpitalu. Hołdys alarmuje o stanie zdrowia współzałożyciela Perfectu

Zbigniew Hołdys apeluje o pomoc dla Wojciecha Morawskiego. "Słabo z nim"

Na co dzień Wojciech Morawski przebywa w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Słynny perkusista od dłuższego czasu zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, a wsparciem służy mu Polska Fundacja Muzyczna. Pomocną dłoń wyciągnął również Zbigniew Hołdys, który regularnie nagłaśnia problemy swojego kolegi ze sceny.

Kilka miesięcy temu muzyk alarmował na Facebooku, że stan zdrowia artysty wymaga kosztownej rehabilitacji, w tym wsparcia przy ćwiczeniach ruchowych. Pieniądze na opłacenie niezbędnych specjalistów, które udało się zebrać, bardzo szybko się kończyły ze względu na wysokie koszty leczenia.

Wojciech Morawski w szpitalu. Stan byłego perkusisty Perfectu uległ pogorszeniu

Najnowsze doniesienia z 27 marca, przekazane przez Zbigniewa Hołdysa, nie napawają optymizmem. Okazuje się, że chory muzyk został przewieziony do szpitala.

Wojciech Morawski jest w szpitalu. Słabo z nim. Ten wspaniały perkusista (Klan, Perfect, Breakout, Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys, I Ching) i myśliciel, mega kumpel, jest pod stalą opieką Polskiej Fundacji Muzycznej i tam go wspieramy, zbierając fundusze na jego rehabilitację. I trzymamy kciuki mocno... - napisał Hołdys.

Artysta uzupełnił swój wpis o fotografie:

Wrzucam dwa zdjęcia dla atencji - na jednym Wojciech Morawski, Wojciech Łuczaj-Pogorzelski i Jarosław Wajk sprzed lat (wówczas Oddział Zamknięty), na drugim Wojtek Morawski kilka tygodni temu w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.

Pod postem szybko pojawiły się słowa wsparcia od internautów, którzy docenili postawę Hołdysa oraz talent chorego muzyka:

"Dużo siły i zdrowia dla pana Wojtka", "Dużo zdrówka. Pan Wojtek to świetny muzyk, doskonały perkusista", "Jesteś Zbyszku prawdziwym przyjacielem dla Wojtka a Polska Fundacja Muzyczna realnie pomaga".

Polska Fundacja Muzyczna nieprzerwanie prowadzi zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie, profesjonalną rehabilitację oraz poprawę warunków życia Wojciecha Morawskiego.

Czym zajmuje się Polska Fundacja Muzyczna pomagająca Morawskiemu?

Główne cele instytucji zostały jasno określone na jej oficjalnej stronie internetowej:

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.

