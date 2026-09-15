Wieniawa zna się z Englert od lat. Krótko skomentowała jej udział w "TzG"

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze. Aktualnie na szczycie tabeli po dwóch odcinkach plasuje się Helena Englert, co dla wielu osób mogło okazać się sporym zaskoczeniem. Córka aktorskiej pary, Beaty Ścibakówny i Jana Englerta, sama otwarcie przyznała, iż czuje się nielubiana, a swoim udziałem w show chciałaby dać się lepiej poznać.

Helena Englert w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena podczas swojej przygody w show może liczyć nie tylko na wsparcie sławnych rodziców, ale również kolegów i koleżanek z branży, w tym zasiadającej od tej edycji w jury Julii Wieniawy. Nie jest tajemnicą, że aktorki znają się od dawna. Widzowie mogą podziwiać je m.in. w serialu "Rodzinka.pl". W rozmowie z Eską Wieniawa wyznała szczerze, co sądzi o udziale Heleny Englert w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda otwarcie przyznała, że pojawienie się w show to najlepsze, co 26-latka mogła dla siebie zrobić.

TZG Julia Wieniawa

Julia Wieniawa o Helenie Englert

Julia zna się z Heleną od lat. Teraz może nie tylko obserwować, ale również oceniać jej poczynania na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Zapytana w rozmowie z Eską, czy widzi, że udział w show wpłynął na zupełnie inny niż dotychczas odbiór młodej aktorki i piosenkarki, gwiazda przyznała, że ma takie same spostrzeżenia.

Oj, tak. Myślę, że jej udział w tym programie to był strzał w dziesiątkę - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Przed nami 3. odcinek, w którym zmagania uczestników, poza jurorami, oceniać będzie również królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Czekacie?