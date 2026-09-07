Helena Englert w "Tańcu z Gwiazdami". Tłumaczy, co ją do tego skłoniło

Dlaczego Helena Englert zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami"?

Helena Englert znalazła się w gronie uczestników najnowszej odsłony programu "Taniec z Gwiazdami". Twórcy formatu już wcześniej próbowali namówić ją na występ, jednak aktorka za każdym razem odmawiała. Co wpłynęło na jej nagłą zmianę zdania i decyzję o pojawieniu się na tanecznym parkiecie?

Dziennikarka "Super Expressu" zapytała Helenę Englert o powody tej zaskakującej decyzji. Okazuje się, że inspiracją do podjęcia tego wyzwania okazały się Vanessa Aleksander oraz Magda Boczarska. Englert wyjaśniła, że te dwie aktorki zawsze wzbudzały jej ogromny podziw. Zaznaczyła przy tym, że żadna z nich nie próbowała bezpośrednio przekonywać jej do startu w show.

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Helena Englert podjęła decyzję na planie "Rodzinki.pl"

Kluczowy moment nastąpił podczas pracy na planie serialu "Rodzinka.pl". To właśnie wtedy aktorka odebrała telefon z zaproszeniem do "Tańca z Gwiazdami". Helena Englert zwróciła uwagę na fakt, że niemal cała ekipa pracująca przy tej produkcji miała już za sobą udział w telewizyjnym hicie.

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Ponieważ w "Rodzince.pl" już chyba wszyscy, oprócz mnie, byli w "Tańcu z Gwiazdami", to jak usłyszałam od 15 osób na raz: "Idź, idź, to jest przygoda życia", no to już trochę nie było odwrotu - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Decyzja o udziale w programie okazała się słuszna, bo Englert traktuje ten czas jako fantastyczne doświadczenie. Mimo to aktorka przyznaje, że rywalizacja na parkiecie wymaga od niej ogromnego nakładu sił.

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Ja nie wiem, jak my damy radę... Chcemy dać radę jak najwięcej tygodni, po prostu - mówi nam.

Gwiazda nie ukrywa, że jest wyczerpana, jednak determinacja nie pozwala jej się poddać.

Ja po prostu w mojej głowie jestem strasznie zmęczona, ale chcę dalej, więc lecimy - powiedziała.

Zapytana o ewentualne urazy, które często towarzyszą wyczerpującym treningom, Englert szybko uspokoiła fanów. Zapewniła, że nie doszło do żadnej poważnej kontuzji i zmagają się jedynie z drobnymi siniakami. Dodała również, że uczestnicy programu są otoczeni fachową opieką fizjoterapeutów, którzy czuwają nad ich zdrowiem fizycznym.

Trochę obite, ale nic się nie dzieje strasznego. Dbamy o to, mamy super fizjoterapeutów, którzy o nas bardzo dbają i naprawdę będzie dobrze wszystko. To nie jest coś, że się nie da tańczyć, absolutnie - mówi nam Helena.

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla Heleny Englert ogromny wysiłek, ale wcale nie myśli o rezygnacji. Jest zdeterminowana, by dotrzeć jak najdalej i czerpać z tej wyjątkowej szansy pełnymi garściami.