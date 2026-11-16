Wieniawa nie widzi Mandaryny w finale "Tańca z Gwiazdami"! Szokujące typowanie jurorki show

Emocje w "Tańcu z Gwiazdami" sięgają zenitu. W programie pozostali już najlepsi z najlepszych, a Kryształową Kulę może zdobyć przecież tylko jedna para. Wiemy już, że na pewno nie będą to Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, którzy pożegnali się z hukiem - i to dosłownie! Aktor nie utrzymał tancerki, przez co ta zaliczyła bolesne spotkanie z parkietem. Na szczęście - jak zdradziła w rozmowie z Eską - nic jej się nie stało.

Absolutnie nic się nie stało! Jasper zadbał o mnie w 100% i wszystko jest w porządku. (...) Para nr 5 zadbała o to, żeby pożegnanie z programem było naprawdę spektakularne! Jak odpadać, to z hukiem! - wyznała ze śmiechem tancerka.

Kto awansuje do wielkiego finału show? Zdania widzów są podzielone. Zaskakującymi typowaniami w rozmowie z serwisem ESKA.pl podzieliła się Julia Wieniawa. Nowa jurorka w programie nie widzi w gronie finalistów Mandaryny i Krystiana Rzymkiewicza, który jest przecież tancerzem w jej zespole.

Julia Wieniawa - Z kim | ESKA2

Finał "Tańca z Gwiazdami" bez Mandaryny? Wieniawa mówi wprost!

Jak widać, u Julii Wieniawy nie ma miejsca na sentymenty. Gwiazda estrady wyjawiła, kto jej zdaniem powinien awansować do wielkiego finału 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Najchętniej zobaczyłaby tam Helenę Englert, Izabelę Kunę oraz - co może być dla wielu zaskakujące - Piotra Gumulca.

Jest bardzo wyrównany poziom. Coraz ciężej mi wytypować osoby, które będą w finale. Mogę ci powiedzieć moje wymarzone trio. Takie, żeby był ten finał zróżnicowany. Ja oczywiście od samego początku, od pierwszego odcinka widzę Helenę Englert. Moim największym zaskoczeniem i taką metamorfozą tego programu jest Guma. On zasługuje na finał. Nie zaśmiewa tego tańca, naprawdę jest coraz lepszy. Dzisiaj pokazał dwie tak różne twarze, co mówi o jego plastyczności, ale też o tym, ile on pracy wkłada w ten program. No i trzecia osoba: Iza Kuna. Tak, żeby było na kontraście do Gumy, żeby były różne koloryty. Tak widzę ten finał - wyznała jurorka.

Czy typowania Julii Wieniawy znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Zobaczymy już za tydzień.