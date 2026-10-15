Weronika Książkiewicz myśli o wyprowadzce z Polski. Wszystko przez męża

Weronika Książkiewicz w tajemnicy wzięła ślub

Weronika Książkiewicz od ponad dwóch dekad bryluje na ekranach, niezmiennie utrzymując pozycję w czołówce polskich gwiazd. Choć w przeszłości głośno było o jej relacjach z Jakubem Wesołowskim czy Mitją Okornem, a z Krzysztofem Latkiem ma syna Borysa Aleksandra, obecnie aktorka pilnie strzeże swojej prywatności.

Wielkim zaskoczeniem było więc jej wyznanie sprzed dwóch lat. W czerwcu 2024 roku w programie TVP3 gwiazda niespodziewanie zaprezentowała obrączkę, zdradzając, że jest już mężatką.

Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy - taką ceremonię duchową. A teraz w marcu cywilną, w dniu moich urodzin - mówiła wyraźnie szczęśliwa aktorka.

Początkowo Książkiewicz nie zdradzała, kim jest jej wybranek. Dopiero w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że poślubiła Heskela Nathaniela. Mężczyzna jest biznesmenem z Izraela, stojącym na czele świetnie prosperującej firmy z branży budowlanej.

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Czy Weronika Książkiewicz wyjedzie z Polski dla Heskela Nathaniela?

Niedawno gwiazda "Furiozy" zdecydowała się na osobiste wyznania na łamach magazynu "Pani". Opowiedziała tam m.in. o swoich korzeniach. Aktorka urodziła się w Moskwie, a jej ojciec jest Rosjaninem. Jak przyznała, mimo dorastania w Polsce, wciąż zdarza jej się słyszeć nieprzyjemne komentarze na temat swojego pochodzenia i łatkę "okropnej Ruskiej".

W wywiadzie 45-latka zdradziła też, że poważnie rozważa opuszczenie Polski. Głównym powodem miałby być jej mąż. Heskel Nathaniel, 64-letni biznesmen, na stałe przebywa w Berlinie, jednak interesy i sprawy rodzinne często wzywają go do rodzinnego Izraela.

Obecnie Książkiewicz dzieli swój czas między wychowanie syna, pracę na planie i realizację własnych pasji. Choć przyznaje, że życie na odległość chroni ich związek przed rutyną i daje jej poczucie niezależności, to jednak pragnęłaby częściej widywać się z mężem. To z kolei wymusiłoby wyprowadzkę.

Widujemy się głównie w weekendy. Heskel mieszka częściowo w Berlinie, częściowo w swoim rodzinnym Izraelu, a ja do tej pory nie chciałam wyjeżdżać z Polski. Ale zaczynam to rozważać. (...) To nie są duże odległości. Chciałabym między projektami mieszkać z mężem, choć jeszcze nie wiem, kiedy to się uda. Ani gdzie. W miejscu jego pochodzenia sytuacja jest maksymalnie napięta i codzienne funkcjonowanie z pewnością jest tam skomplikowane - przyznała Weronika Książkiewicz.

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