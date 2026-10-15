Po "Girls of Warsaw" czas na Wersow i Friza! Powstaje serial o gwiazdach internetu

Platforma Prime Video stawia na dokumenty. Po serialach "DODA" i "Girls of Warsaw", które spotkały się z wielkim zainteresowaniem widzów, tygodniami okupując szczyt listy najchętniej oglądanych produkcji, przyszedł czas na tytuł poświęcony najpopularniejszemu małżeństwu w polskim internecie. Chodzi o Wersow i Friza, czyli Weronikę i Karola Wiśniewskich.

Wersow i Friz doczekali się serialu o sobie

Produkcja pokaże Friza i Wersow wkraczających w nowy rozdział życia, jako rodziców dwójki dzieci, partnerów biznesowych oraz parę gotową zmierzyć się z nieopowiedzianymi dotąd aspektami własnej historii. Sześcioodcinkowy serial dokumentalny "Friz i Wersow. W drodze" zadebiutuje na Prime Video jeszcze w tym roku.

"Friz i Wersow. W drodze" - o czym?

Z opublikowanego w sieci zwiastuna dowiadujemy się, że kamery będą towarzyszyć małżonkom na dwóch przenikających się płaszczyznach. W Polsce serial pokaże przygotowania do narodzin ich drugiego dziecka, rozwój nowych projektów oraz próby łączenia życia rodzinnego ze stałą obecnością w internecie. Równolegle widzowie wyruszą z Karolem i Weroniką w podróż, która zabierze ich poza dobrze znaną rzeczywistość.

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Powstaje serial o Wersow i Frizie!

Jak zapowiadają producenci serialu, nie zabraknie w nim również wyzwań przygotowanych przez przyjaciół pary, które postawią Karola i Weronikę w nieoczekiwanych sytuacjach i skłonią ich do wyjścia poza własne strefy komfortu. Choć z pozoru lekkie i rozrywkowe, w rzeczywistości pozwolą widzom odkryć różne oblicza ich relacji, życia rodzinnego i osobowości. Serial połączy intymność dokumentu z rozrywką, z której słyną Friz i Wersow i za którą fani ich uwielbiają.

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. To kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films po produkcjach "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny", "DODA" oraz "Girls of Warsaw".