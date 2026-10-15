Włóż 3 liście do szafki z mąką, a mole znikną szybciej, niż się pojawiły. Domowy sposób ochroni kuchnię przed owadami

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-15 11:31

Mole spożywcze w kuchennych szafkach to prawdziwy koszmar. Walka z nimi przypomina syzyfową pracę. Aby skutecznie pozbyć się tych szkodników i zapobiec ich powrotowi, wystarczy zastosować genialny trik. Włóż trzy liście do szafki z mąką, a problem moli zniknie natychmiast.

Kilka moli spożywczych na jasnej powierzchni. O domowych sposobach na pozbycie się szkodników przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock
  • Mole spożywcze szybko przejmują kuchenne szafki i niszczą suchą żywność.
  • Dzięki prostemu, domowemu sposobowi, owady te wyniosą się bardzo szybko.
  • Trzy liście wystarczą, aby odstraszyć szkodniki i zabezpieczyć kuchnię przed ich powrotem.

Polecany artykuł:

Liście laurowe: skuteczny sposób na mole spożywcze w mące

Na pierwszy rzut oka mole spożywcze wydają się niegroźne. To jednak złudzenie. Larwy tych owadów żyją w suchej żywności. Bardzo często przynosimy je do domu w produktach ze sklepu, takich jak ryż, kasza czy mąka. Następnie szkodniki błyskawicznie przenoszą się na inne zapasy w szafkach, przez co walka z nimi staje się niezwykle trudna. Obecność małych owadów w kuchni wymaga natychmiastowego, kompleksowego działania. Podstawą jest dokładne wyczyszczenie szafek. Po umyciu i zabezpieczeniu jedzenia, warto zapobiec kolejnej inwazji. Pomogą w tym zapachowe odstraszacze. Do szafki z mąką włóż po trzy liście laurowe. Zawarte w nich olejki eteryczne to doskonały środek przeciw molom spożywczym.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:

Porządki w szafkach kuchennych: jak pozbyć się moli raz na zawsze

Walkę z molami w kuchni rozpocznij od całkowitego opróżnienia szafek. Umyj je wodą z mydłem, a gdy wyschną – przetrzyj octem. Kolejny krok to przegląd zapasów. Wszystkie otwarte produkty wyrzuć. Te fabrycznie zamknięte przesyp do szczelnych pojemników. Aby skutecznie zapobiec powrotowi moli spożywczych, do każdego pojemnika z sypką żywnością wsyp łyżeczkę soli. Szkodniki te nienawidzą soli, więc jej obecność skutecznie je odstraszy, chroniąc Twoje jedzenie i szafki.

Te owady budzą odrazę, ale są bardzo pożyteczne

ROLKI

mole spożywcze