Roxie Węgiel o Sarze James w "The Voice Kids". Sama miała kiedyś chrapkę na fotel trenera!

Program "The Voice Kids" zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki w 2018 roku. Nikt wówczas nie spodziewał się tego, że wylansuje tak wiele gwiazd polskiej estrady! Pierwszą edycję show wygrała Roksana Węgiel. Chwilę później piosenkarka otrzymała możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Junior 2018 i zwyciężyła z utworem "Anyone I Want To Be". Nastolatka w mgnieniu oka stała się jedną z topowych gwiazd w naszym kraju.

Roksana Węgiel chciała być jurorką w "The Voice Kids"

Rok temu, gdy z formatem pożegnali się Natasza Urbańska oraz Tomson i Baron w sieci huczało o rzekomym zaangażowaniu do programu właśnie Roxie. Sama artystka w rozmowie z Eską przyznała, że chciałaby sprawdzić się również jako trenerka.

Program "The Voice Kids" zmienił moje życie. Ja też to przerabiałam ze strony uczestnika, od początku do końca, od castingu do finału, więc jeśli chodzi o dawanie rad młodym ludziom, myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że leci mój 8. rok w branży - mówiła.

Ostatecznie miejsce Nataszy zajęła Blanka. Roxie z przekąsem oceniła decyzję TVP, mówiąc, że to widzowie zweryfikują, czy nowy skład im się podoba. Na Tik Toku podkreśliła natomiast, że już nie myśli o zostaniu jurorką.

Nie, już nie, szczerze już w ogóle mnie to nie kręci - powiedziała.

Teraz, w rozmowie z serwisem ESKA.pl, wypowiedziała się na temat zatrudnienia do tej roli Sary James.

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Roksana Węgiel o Sarze James

W nowej edycji "The Voice Kids" zmagania uczestników oceniać będzie Sara James. Wokalista stała się najmłodszą trenerką w historii formatu. Zaangażowanie jej do produkcji stanowczo oceniła Roksana Węgiel. Zdaniem wokalistki, która sama chciała kiedyś zasiąść w jury show, to bardzo dobry wybór. James sama przeszła bowiem tę drogę, nie boi się ryzykować muzycznie i cały czas stawia na rozwój.

Trzymam za nią kciuki! Uważam, że ona przebyła tę drogę, przebyła "Voice Kids" i życzę jej wszystkiego dobrego. Ona też poszła teraz w taką inną stronę [muzycznie], widziałam i bardzo mocno trzymam kciuki! - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Sama Blanka także trzyma kciuki za Sarę.

Ja myślę, że ona wie, co robi, więc ciężko mi dawać jakieś rady, natomiast wydaje mi się, że dużo uśmiechu i takiej otwartości do dzieciaczków, ale dużo też zrozumienia dla nich. Chociaż ona przecież wie to najlepiej - wyznała nam przed kamerami.