Kamil Kuroczko - z kim spotykał się przed Kaeyrą? Miłość po "Tańcu z Gwiazdami"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-15 11:46

Pary nie tylko taneczne? Kaeyra potwierdziła, że dzięki udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" znalazła miłość. Partnerem popularnej piosenkarki jest tancerz Kamil Kuroczko, który w show Polsatu towarzyszył Joannie Jędrzejczyk. Wcześniej też spotykał się z uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"!

Kaeyra i Kamil Kuroczko - piosenkarka potwierdziła związek

Karolina "Kaeyra" Baran i Kamil Kuroczko wzięli udział w 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale nie jako para. Oboje pożegnali się już zresztą z walką o Kryształową Kulę. Piosenkarka tańcząca z Kacprem Rutką odpadła w czwartym odcinku, natomiast tancerz wraz z trenowaną przez siebie zawodniczką MMA, Joanną Jędrzejczyk - zostali wyeliminowani jako następni, w szóstym odcinku.

Jeszcze przed rozstrzygnięciem ich losu pojawiło się pogłoski, że Kaeyrę i Kuroczkę łączy coś więcej niż udział w tym samym show Polsatu. Teraz gwiazda amerykańskiego "Idola" i polskich rozgłośni radiowych wprost przyznała, że spotyka się ze starszym o blisko dekadę tancerzem.

- Nie chcieliśmy nikomu mówić, bo my sami nie wiedzieliśmy, co będzie dalej - powiedziała Kaeyra serwisowi "Pudelek", zdradzając, że "od razu zaczęło iskrzyć".

Z kim wcześniej spotykał się tancerz?

Życie prywatne przystojnego mistrza tańca jest owiane tajemnicą. W 2016 roku Kamil Kuroczko pojawił się na planie programu "Hell's Kitchen" w towarzystwie swojej partnerki z "Tańca z Gwiazdami" - aktorki Sylwii Juszczak, podsycając tylko ówczesne plotki o ich relacji. Jak powiedział wtedy w jednym z wywiadów, pogłosek o jego romansach nie należy traktować serio, a przyjaźni się też z innymi aktorkami, w tym... Joanną Opozdą. I to właśnie z nią stworzył związek po "Tańcu z Gwiazdami", w którym również jej partnerował. Na oficjalne potwierdzenie fani musieli jednak poczekać kilka miesięcy.

- Byliśmy ze sobą rok, kiedy postanowiliśmy się ujawnić. Nie ma sensu ukrywać się, bo to też jest uciążliwe. Dalej zbyt wiele tych zdjęć razem nie wrzucamy, staramy się chronić prywatność - tłumaczyła Opozda w 2017 roku.

Tancerz Kamil Kuroczko. Na miniaturach piosenkarka Kaeyra oraz Joanna Opozda. O związkach gwiazd czytaj w Eska.
Galeria zdjęć 20

Kamil Kuroczko - partnerki

W "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Kamil Kuroczko towarzyszył już ośmiu uczestniczkom. Na parkiecie Polsatu zadebiutował jesienią 2014 roku u boku Honoraty Skarbek, a jego najlepszym osiągnięciem jest trzecie miejsce z aktorką Wiktorią Gorodecką jesienią 2025 roku. Partnerkami Kuroczki w "Tańcu z Gwiazdami" były:

  • piosenkarka Honorata Skarbek - 11. miejsce
  • aktorka  Sylwia Juszczak-Arnesen - 5. miejsce
  • aktorka Magdalena Lamparska - 10. miejsce
  • aktorka Joanna Opozda - 8. miejsce
  • piosenkarka Magda Bereda - 4. miejsce
  • aktorka Nicole Bogdanowicz - 9. miejsce
  • aktorka Wiktoria Gorodecka - 3. miejsce
  • zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk - 9. miejsce.

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