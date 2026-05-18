Nie żyje znany aktor. Grał w "Skazanych na Shawshank". Miał 87 lat

Śmierć Diona Andersona. Gwiazdor Hollywood odszedł w wieku 87 lat

Dion Anderson nie figurował na pierwszych stronach gazet, jednak jego charakterystyczną aparycję rozpoznawali kinomani na wszystkich kontynentach. Amerykański artysta przez ponad dwadzieścia lat gościł na małym i wielkim ekranie, kreując wyraziste role drugoplanowe. To właśnie jego praca stanowiła solidny fundament wielu przebojów kinowych i telewizyjnych przełomu wieków. Zagraniczna prasa poinformowała o odejściu 87-latka w ostatnich dniach kwietnia. Bliscy zmarłego wystosowali krótki komunikat, z którego wynika, że aktor zmarł w domowym zaciszu. Do opinii publicznej nie podano oficjalnej przyczyny zgonu.

Kultowe role Diona Andersona. Od "Skazanych na Shawshank" po "Gilmore Girls"

Amerykański twórca rzadko grywał główne skrzypce, ale jego ekranowe epizody zapadały w pamięć na długo. Prawdziwą rozpoznawalność zagwarantował mu udział w legendarnej produkcji "Skazani na Shawshank", gdzie wcielił się w postać więziennego strażnika. Ten kultowy obraz do dzisiaj znajduje się w czołówce najważniejszych dzieł kinematografii, a Anderson na zawsze zapisał się w jego historii.

Miłośnicy telewizyjnych tasiemców z pewnością kojarzą go także z hitowego serialu "Gilmore Girls". 87-latek gościnnie pojawił się w kilku odcinkach, grając jednego z nietuzinkowych mieszkańców miasteczka Stars Hollow. Jego krótki występ idealnie wpasował się w specyficzny i uwielbiany przez fanów klimat tej popularnej na całym świecie telewizyjnej produkcji.

Ekranowe CV amerykańskiego artysty pęka w szwach od tytułów, które biły rekordy oglądalności. Występował w najbardziej znanych produkcjach odcinkowych tamtych lat, w tym między innymi w "Z Archiwum X", detektywistycznym "Columbo", "Star Trek: Deep Space Nine", "Sabrinie, nastoletniej czarownicy", serii "Will & Grace", "Murphy Brown" a także w "Napisała: Morderstwo". Udowodnił tym samym, że jako profesjonalista doskonale czuje się w każdym możliwym gatunku – od mrocznych kryminałów po lekkie komedie sytuacyjne.

Na dużym ekranie można było go podziwiać chociażby w filmie "Mr. Deeds" u boku Adama Sandlera. Nawet jeśli pojawiał się w kadrze zaledwie na krótką chwilę, jego specyficzny wygląd sprawiał, że potrafił całkowicie skupić na sobie uwagę każdego widza.

Poza obiektywami kamer Anderson zdecydowanie unikał blasku fleszy i hollywoodzkich bankietów. Cenił sobie prywatność, wiodąc spokojne życie i będąc ogromnym wsparciem dla swojej rodziny – żony, dzieci oraz wnuków. Ceremonia pożegnalna zmarłego aktora odbyła się w amerykańskim stanie Kalifornia z udziałem wyłącznie najwęższego grona krewnych.

