Maj 2026 roku w Polsce przyniesie gwałtowny wzrost temperatur, zwiastując prawdziwy wybuch lata.

Termometry w pierwszych dniach maja mogą pokazać nawet 30°C, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju.

Pierwsze dni maja przyniosą nam pogodę, o jakiej marzyliśmy od miesięcy. Choć jeszcze w środę i czwartek w wielu regionach kraju będziemy musieli ratować się cieplejszymi kurtkami, to już od piątku aura zacznie przypominać tę z południa Europy. To idealny moment na wyciągnięcie grilla i zaplanowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, bo słońce nie zamierza nas oszczędzać.

Temperatura w maju 2026 według IMGW – nadchodzą gorące dni!

Prawdziwe uderzenie ciepła poczujemy już 1 maja, kiedy to na zachodzie kraju termometry wskażą nawet 22°C. Z każdym kolejnym dniem będzie tylko goręcej, a kulminacja nastąpi w okolicach niedzieli i poniedziałku. Eksperci z IMGW przewidują, że w wielu miastach, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, temperatura poszybuje do poziomu 28°C, a lokalnie może zbliżyć się do granicy upału, czyli 30°C.

Gorące słońce i letni żar z nieba w maju

Prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń – od 4 do 7 maja czeka nas iście letnia aura, która może być wyzwaniem dla naszych organizmów. W poniedziałek 4 maja termometry w niemal całej Polsce pokażą wartości od 25°C do 29°C. Tak wysokie temperatury na początku maja to rzadkość, dlatego warto już teraz zadbać o odpowiednie nawodnienie i kremy z filtrem, bo słońce będzie operować bardzo mocno.

Mimo że słońce będzie nas rozpieszczać, tak wysokie temperatury często niosą ze sobą ryzyko nagłych zjawisk. Wizualizacja danych wskazuje na bardzo dynamiczny wzrost temperatury powietrza w krótkim czasie. Przy wartościach sięgających 29°C, które zobaczymy m.in. 5 i 7 maja na zachodzie kraju, musimy liczyć się z tym, że letnia sielanka może zostać przerwana przez lokalne burze.

Czy to już fala upałów?

Końcówka omawianego okresu, czyli 6 i 7 maja, utrzyma nas w objęciach gorąca. Najcieplej będzie w pasie od Szczecina po Wrocław, gdzie słupki rtęci regularnie będą dobijać do 28°C. Nawet na wschodzie kraju, który zazwyczaj jest nieco chłodniejszy, termometry nie spadną poniżej 23°C. To będzie jeden z najcieplejszych początków maja w ostatnich latach, zamieniając Polskę w prawdziwą gorącą wyspę