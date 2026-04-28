Oficjalna decyzja w sprawie Macieja Skorży. Polski trener w Japonii stracił pracę

Zarząd japońskiej drużyny Urawa Red Diamonds wydał we wtorkowy poranek oświadczenie o zakończeniu współpracy z polskim szkoleniowcem Maciejem Skorżą.

Dla doświadczonego trenera był to już drugi epizod w barwach tego azjatyckiego zespołu, który rozpoczął się w sierpniu 2024 roku.

W trakcie swojej pracy poprowadził ekipę do triumfu w prestiżowej Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a także dwukrotnie zarządzał drużyną podczas Klubowych Mistrzostw Świata.

„Dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą”

- przekazał klub w komunikacie i dodał, że wraz z nim posadę traci również dotychczasowy współpracownik Polaka, asystent Rafał Janas. Ostatni etap pracy 54-letniego trenera na ławce azjatyckiego zespołu rozpoczął się w sierpniu 2024 roku. Wcześniej prowadził tę samą drużynę od listopada 2022 roku aż do końca 2023 roku. Ostatnie tygodnie nie były udane dla „Czerwonych Diamentów”, które zanotowały passę siedmiu ligowych spotkań bez zwycięstwa. Japońskie rozgrywki przeszły w tym sezonie reformę i zostały podzielone na dwie grupy, a drużyna z Saitamy plasuje się aktualnie na siódmej pozycji w dywizji wschodniej.

Prowadząc zespół z Japonii, polski trener sięgnął po puchar Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a także zaliczył dwa występy w Klubowych Mistrzostwach Świata. Szkoleniowiec doprowadził również swoich podopiecznych do finałowego starcia w Pucharze Ligi Japońskiej. Pod koniec 2023 roku podjął decyzję o rozstaniu z klubem, jednak po niespełna ośmiu miesiącach przerwy zdecydował się na powrót do Saitamy.

Na krajowym podwórku Maciej Skorża pozostaje bez zatrudnienia od 2022 roku, choć jego nazwisko przewija się przy każdej okazji w gronie kandydatów na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. W tamtym okresie celebrował zdobycie mistrzowskiego tytułu z Lechem Poznań, jednak 6 czerwca podjął nieoczekiwaną decyzję o odejściu, argumentując ten krok sprawami prywatnymi. Był to jego drugi angaż trenerski w poznańskiej drużynie, z którą również siedem lat wcześniej sięgnął po triumf w rozgrywkach Ekstraklasy. W swojej karierze wywalczył także dwa tytuły mistrzowskie, prowadząc zespół Wisły Kraków.

W przeszłości doświadczony szkoleniowiec pełnił rolę asystenta Pawła Janasa w sztabie kadry narodowej. Samodzielnie odpowiadał za wyniki takich drużyn jak Amica Wronki, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Pogoń Szczecin. Jego zagraniczne doświadczenie obejmuje również rynek bliskowschodni, gdzie pracował jako trener saudyjskiego Ettifaq FC, a ponadto sprawował funkcję selekcjonera olimpijskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich.