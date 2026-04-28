Maserak o faworytach w "Tańcu z Gwiazdami". Juror nie wytrzymał i powiedział całą prawdę

Maserak ocenia uczestników "Tańca z Gwiazdami". Zdradził, kto ma szansę na finał

Z każdym kolejnym odcinkiem tanecznego programu rośnie napięcie. Wśród widzów trwa zacięta wymiana zdań na temat potencjalnego zwycięzcy, a internet tonie w domysłach i płomiennych dyskusjach. W takich momentach głos ekspertów staje się niezwykle cenny. Gdy do tablicy wywołany zostaje Rafał Maserak, trudno przejść obok jego słów bez reakcji. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" zdobył się na szczere wyznanie.

44

Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami": Taniec czy głosy z sieci? Juror ocenia szanse Piotra Kędzierskiego

Dopytywany o to, kto według niego wygra, Rafał Maserak zachował się bardzo dyplomatycznie. Juror podkreślił wysoki poziom tanecznej rywalizacji, wyrażając nadzieję na zacięty bój o ostateczne zwycięstwo. Zaznaczył jednak, że gołym okiem widać, którzy uczestnicy radzą sobie lepiej, a którzy gorzej.

Sonda Śledzisz karierę Rafała Maseraka? TAK NIE

„Ja nie chcę tutaj faworyzować jego, ani też w jakiś sposób naprowadzać na kogoś, kto miałby wygrać tę edycję. Zważam, że tanecznie będzie mocna rywalizacja, mam nadzieję, że finał będzie naprawdę wyrównany. A teraz patrzę po parach, no to każdy widzi gołym okiem, kto jest bardzo dobry, a kto jest słaby” - mówi nam Rafał Maserak.

W dalszej części wywiadu juror zasugerował, że w obecnej stawce wyraźnie widać kilka par przewyższających umiejętnościami pozostałych. Wśród faworytów typowanych przez „Super Express” wymienia się m.in. Magdalenę Boczarską, Sebastiana Fabijańskiego, Gamou Falla oraz Paulinę Gałązkę. To właśnie te nazwiska przewijają się w rozważaniach dotyczących składu finału i walki o prestiżowe trofeum. Co na to sam Maserak?

„Ja bym cztery... mamy tutaj pary, które bym typował i łatwo chyba do powiedzenia, kto zasługuje na ten finał. Teraz już wydaje mi się, że każda z tych par fantastycznie tańczy” - mówi nam Maserak.

W rozmowie pojawił się również wątek Piotra Kędzierskiego, występującego w duecie z Magdaleną Tarnowską. Ich taneczne popisy wywołują duże emocje, a w mediach społecznościowych pojawiają się opinie, że ogromne wsparcie fanów influencera Bagiego buduje ich popularność. Czy głosy internautów zadecydują o ostatecznym triumfie? Maserak stanowczo opowiada się za docenianiem tańca, choć nie ukrywa, że ma świadomość zasad, jakimi rządzi się format telewizyjny.

„Wiesz, co ja będę zawsze za tańcem i też będę zawsze za tym, żeby ten taniec był na pierwszym miejscu, ale jak widać to w naszym programie, różne rzeczy się dzieją, więc chcę być mile zaskoczony” - mówi na zakończenie rozmowy Rafał Maserak.