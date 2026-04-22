Jacek Rozenek z 20 lat młodszą żoną na premierze książki Orłosia. Miłość kwitnie

Jacek i Maria Rozenkowie na premierze książki Macieja Orłosia

We wtorek 21 kwietnia światło dzienne ujrzała książka "W związku", której autorami są Maciej i Paulina Orłosiowie, a redakcją zajęła się Magdalena Kuszewska. Publikacja ta stanowi formę miłosnego poradnika, stworzonego na bazie wywiadów ze specjalistami od relacji damsko-męskich. Premierę uświetniła obecność wielu rozpoznawalnych osobistości. Na wydarzeniu pozowali między innymi Beata Tadla z partnerem, Krzysztof Gojdź ze swoim psem, a także Helena Norowicz, Monika Richardson, Odeta Moro i Mariola Bojarska-Ferenc.

Gospodarzy wieczoru wspierała również inna znana para, którą dzieli spora różnica wieku — Jacek i Maria Rozenkowie. Aktor ma za sobą bogatą i niezwykle burzliwą przeszłość uczuciową. Jako młody chłopak ożenił się z Katarzyną Litowiak. Niestety, ich uczucie stosunkowo szybko wygasło, a narodziny syna Adriana nie zdołały uratować sypiącej się relacji, co ostatecznie doprowadziło do rozwodu w latach dziewięćdziesiątych.

W 2003 roku artysta stanął na ślubnym kobiercu z mało wówczas rozpoznawalną Małgorzatą Kostrzewską. To właśnie Jacek Rozenek wprowadził nową ukochaną w świat wielkiego show-biznesu. Z biegiem lat o Małgorzacie Rozenek robiło się coraz głośniej, aż w końcu popularnością przyćmiła swojego męża. To małżeństwo również zakończyło się rozstaniem, a obecnie obydwoje układają sobie codzienność u boku nowych partnerów.

Historia związku Jacka Rozenka i 20 lat młodszej Marii

O nowym romansie aktora z tajemniczą właścicielką firmy z branży beauty, Marią, zrobiło się głośno trzy lata temu. Spore poruszenie wywoływał w mediach fakt, że kobieta jest młodsza od swojego partnera o dwie dekady i dzieli ją zaledwie trzyletnia różnica wieku z jego pierworodnym synem. Sam gwiazdor stanowczo podkreślał jednak, że metryka nie ma dla nich żadnego znaczenia i w ogóle nie odczuwają tego dystansu na co dzień.

Maria jest ode mnie młodsza, ale oboje jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, że dokładnie wiemy, czego chcemy od życia. Wiemy też, że kierunek, w którym zmierzamy, jest bardzo podobny i chyba właśnie ta wspólna wizja jest w związku najważniejsza - stwierdził na łamach "Twojego imperium".

Zakochani wpadli na siebie po raz pierwszy w końcówce 2022 roku, goszcząc na evencie charytatywnym w Porszewicach. Ich uczucie rozwijało się stopniowo, a w maju 2025 roku para oficjalnie sformalizowała związek podczas niezwykle skromnej uroczystości zorganizowanej w Kaliszu.

Pierwsza rocznica ślubu Jacka i Marii Rozenków

Miesiące mijają nieubłaganie, a małżonkowie już wkrótce będą świętować pierwszą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wszystko wskazuje na to, że Jacek i Maria Rozenkowie wciąż przeżywają swój miesiąc miodowy. Na branżowe wydarzenie przybyli razem, by okazać wsparcie swoim znajomym. Na premierę książki Orłosiów weszli uśmiechnięci, trzymając się mocno za ręce.

Małżonkowie zadbali również o odpowiednie stylizacje na ten wieczór. Jacek Rozenek zaprezentował się w eleganckim garniturze w odcieniu przygaszonej zieleni. Z kolei jego młoda żona postawiła na totalną czerń od stóp do głów. Maria ubrała klasyczne spodnie i prostą bluzkę, a całość zwieńczyła minimalistycznym płaszczem wyposażonym w ozdobny detal przy zapięciu.

