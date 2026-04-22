"Z Orlika na Stadion" - ruszyły zapisy do trzeciej edycji turnieju. Nagroda główna to prawdziwe spełnienie marzeń

Turniej "Z Orlika na Stadion" zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz kluczowych wydarzeń sportowych dla młodzieży w Polsce. Skala poprzedniej edycji robi ogromne wrażenie – w blisko 2700 lokalnych turniejach wzięło udział około 72 tysiące dzieci, które reprezentowały ponad 8 tysięcy drużyn. Głównym celem projektu jest promowanie aktywności fizycznej poprzez piłkarską rywalizację, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ogólnodostępnych boisk typu Orlik.

"Z Orlika na Stadion" - wielka nagroda czeka na młodych sportowców

Aby zapewnić równe szanse, zmagania odbywają się w trzech kategoriach wiekowych (U-13, U-14, U-15) oraz w dwóch odrębnych ścieżkach: Junior, dedykowanej szkołom i drużynom amatorskim, oraz Junior Pro, skierowanej do profesjonalnych klubów i szkółek piłkarskich.

Tegoroczna edycja rozpocznie się we wrześniu od etapu lokalnego, który obejmie boiska w całym kraju. Najlepsze zespoły awansują do październikowych etapów regionalnych i makroregionalnych, które zostaną rozegrane w 16 miastach Polski. Kulminacją zmagań będzie Wielki Finał zaplanowany na listopad. To właśnie wtedy 96 najlepszych drużyn z całego kraju spotka się na profesjonalnym stadionie piłkarskim, aby walczyć o tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach. Jednak medale to nie wszystko.

Na 120 najbardziej wyróżniających się zawodniczek i zawodników czeka nagroda, która jest marzeniem każdego młodego sportowca – wyjazd na zgrupowanie do renomowanego zagranicznego klubu. Triumfatorzy poprzedniej edycji spędzili tydzień w Barcelonie, gdzie mieli okazję trenować pod okiem szkoleniowców w słynnej akademii „La Masia”. Jest to bez wątpienia najbardziej atrakcyjna nagroda w historii młodzieżowych turniejów piłkarskich w Polsce.

Turniej Z Orlika na Stadion jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Aktywna Szkoła przez Fundację Orły Sportu. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Partnerem strategicznym turnieju jest ORLEN. Zgłoszenia rozpoczęły się 15 kwietnia i potrwają do 31 maja na oficjalnej stronie internetowej zorlikanastadion.pl.