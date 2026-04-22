Nowa linia Platinum. Nowa definicja luksusu w podóżowaniu

Stworzona z bezkompromisową dbałością o detale i doskonałość, nowa linia Platinum oddaje ducha współczesnego rodzicielstwa. Dziedzictwo i innowacja współgrają tu ze sobą, wyrażone poprzez starannie dobrane wykończenia, dopracowane sylwetki oraz wyrafinowane tkaniny, które podnoszą jakość każdego detalu. To design tworzony z intencją — powściągliwy, pewny siebie i zaprojektowany z myślą o trwałości.

Swoboda wyboru stanowi fundament tej kolekcji. Dzięki szerokiej gamie konfiguracji oraz nowym wariantom kolorystycznym, linia Platinum umożliwia rodzinom tworzenie stylu, który jest osobisty i wyrazisty. To subtelny manifest indywidualności, zakorzeniony w pewności siebie i nowoczesnej estetyce.

U podstaw linii Platinum leży hołd złożony ponadczasowej filozofii projektowania pary projektantów Eames. Ich przekonanie, że „detale nie są dodatkiem — to one tworzą design”, wybrzmiewa w całej kolekcji. Czerpiąc inspirację z ich podejścia — prostoty wynikającej z inteligentnych rozwiązań, funkcjonalności i piękna — CYBEX przekłada te zasady na współczesne wózki, zaprojektowane z myślą o perfekcji w każdym detalu, gdzie forma i funkcja pozostają w idealnej równowadze.

Martin Pos, założyciel CYBEX:

„Design zawsze był dla nas czymś więcej niż estetyką. Chodzi o tworzenie produktów, które płynnie wpisują się w życie ludzi — są inteligentnie zaprojektowane, emocjonalnie angażujące i bezkompromisowe pod względem jakości. Nową linią Platinum chcemy uhonorować ikoniczne zasady designu, jednocześnie posuwając się naprzód i redefiniując to, jak może wyglądać i jak może być odczuwana nowoczesna mobilność.”

SKŁADANA GONDOLA LUX

Nowa, innowacyjna gondola o inteligentnym designie — składana gondola LUX — wyznacza nowy standard komfortu i funkcjonalności w całym portfolio Platinum. W pełni kompatybilna z wózkami PRIAM, e‑PRIAM, MIOS oraz COŸA, została zaprojektowana z myślą o nowoczesnym stylu życia. Jej innowacyjny system umożliwia złożenie gondoli do połowy jej rozmiaru, bez konieczności odpinania jej od stelaża — w jednym, płynnym i intuicyjnym ruchu.

Po rozłożeniu gondola odsłania charakterystyczną estetykę linii Platinum: wyrafinowany design, materiały klasy premium oraz bezkompromisowy komfort. To po prostu design wyniesiony na wyższy poziom — zaprojektowany z myślą o codziennej praktyczności. Po złożeniu oraz odpięciu od ramy wózka, staje się wyjątkowo kompaktowa, dzięki czemu bez wysiłku mieści się w bagażnikach samochodowych oraz schowkach bagażowych w samolotach.

PRIAM – IKONA DESIGNU NA KOŁACH

PRIAM to miejsce, w którym doskonały design spotyka się z intuicyjną funkcjonalnością — wózek, który redefiniuje pojęcie mobilności klasy premium. Rzeźbiarska forma, lekkość prowadzenia i mistrzowskie detale łączą się tu z ponadczasowym stylem, tworząc prawdziwą ikonę designu. To wyraz nowoczesnego stylu życia, który wyznacza nowe standardy jakości, manewrowości i komfortu.

Ten sam język designu rozwija się w modelu e‑PRIAM — jedynym na świecie inteligentnym wózku elektrycznym z dedykowaną aplikacją. Napędzany technologią CYBEX, e‑PRIAM wprowadza inteligentne wsparcie do codziennych spacerów: pomoc podczas jazdy pod górę i z górki dzięki zintegrowanym czujnikom w rączce, adaptacyjne wspomaganie na nierównym terenie oraz charakterystyczną, bezdotykową funkcję kołysania, która delikatnie porusza wózek, uspokajając dziecko — gdziekolwiek jesteś, o każdej porze.

Zarówno PRIAM, jak i e‑PRIAM są dostępne w wyrafinowanej palecie nowoczesnych kolorów i w pełni przygotowane do korzystania z Travel System. Stelaż można połączyć ze składaną gondolą Lux, dowolnym niemowlęcym fotelikiem samochodowym CYBEX lub siedziskiem spacerowym, zapewniając płynną mobilność na każdym etapie. Do charakterystycznych cech należą m.in. amortyzacja wszystkich kół, powiększana budka przeciwsłoneczna XXL UPF50+, składanie jedną ręką, pełna pozycja leżąca oraz ikoniczne pasy bezpieczeństwa z systemem jednego pociągnięcia — inżynieryjna elegancja widoczna w każdym detalu.

MIOS – MIEJSKI TOWARZYSZ

Zaprojektowany z myślą o rytmie miasta, MIOS to esencja miejskiej mobilności w jej najczystszej formie. Kompaktowy, lekki i niezwykle zwrotny, z łatwością porusza się wąskimi chodnikami, wśród zatłoczonych kawiarni i na ruchliwych dworcach. Minimalistyczny w formie, a jednocześnie oferujący wysoki komfort, MIOS powstał z myślą o rodzicach, którzy żyją w ciągłym ruchu. Wykończenia klasy premium łączą się tu z codzienną funkcjonalnością, tworząc wózek, który jest równie wyrafinowany, co praktyczny.

W pełni kompatybilny z Travel System i zaprojektowany intuicyjnie, zapewnia płynne doświadczenie od progu domu aż do celu podróży — umożliwiając łatwe przejście od składanej gondoli Lux, przez niemowlęcy fotelik samochodowy, aż po siedzisko spacerowe.

COŸA – IKONA MOBILNOŚCI

COŸA redefiniuje ultrakompaktowy design, stworzony z myślą o podróżnikach i życiu w ciągłym ruchu. Ikona podróży oferująca pełnowymiarowy komfort — to najbardziej swobodne i płynne wyrażenie wolności oraz mobilności w linii Platinum. W pełni kompatybilna z Travel System, COŸA płynnie przechodzi pomiędzy składaną gondolą Lux, niemowlęcym fotelikiem samochodowym oraz siedziskiem spacerowym — natychmiast dopasowując się do każdej podróży. Jej piękno tkwi w prostocie: bezbłędnym minimalizmie połączonym z maksymalną funkcjonalnością. Zaprojektowana z myślą o rodzicach, którzy przemieszczają się między miastami, lotniskami, taksówkami i chodnikami bez zwalniania tempa, COŸA oferuje dynamiczną elegancję w ruchu.

To pierwszy ultrakompaktowy wózek Platinum marki CYBEX — stworzony po to, aby rodzice mogli cieszyć się pięknem każdej podróży.

