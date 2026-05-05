Nietypowy strój Oskara Pietuszewskiego na maturze. Jego buty wywołały uśmiech

Modowa wtopa Oskara Pietuszewskiego na maturze 2026?

Zaledwie w sobotę Oskar Pietuszewski celebrował ze swoim klubem FC Porto mistrzostwo Portugalii, a już dwa dni później stawił się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. To właśnie tam świeżo upieczony reprezentant Polski zdaje egzamin dojrzałości. Na początek zmierzył się z pisemnym językiem polskim. Fotoreporterzy wykonali mu zdjęcia zarówno przed wejściem na salę, jak i w drodze powrotnej, po zakończeniu matury. Odpoczynek nie potrwał długo, ponieważ kolejnego dnia zawodnika czekało starcie z matematyką. Maturalne zmagania gwiazdy polskiego futbolu przykuły uwagę nie tylko ze względu na wyniki w nauce, ale też przez wybór garderoby. Dokładnie chodzi o białe, sportowe obuwie, w którym piłkarz FC Porto pojawił się na egzaminie. Na tle rówieśników w klasycznych pantoflach wyglądał bardzo oryginalnie. Choć ocena tej sytuacji zależy od gustu, dla niektórych taka wpadka stała się powodem do żartów.

Oskar Pietuszewski napisał maturę z polskiego. Piłkarz FC Porto szczerze o swoich obawach

Gracz FC Porto o egzaminie z języka polskiego

Dwukrotny reprezentant polskiej kadry narodowej, który wystąpił w barażowych meczach o mistrzostwa świata przeciwko Albanii i Szwecji, znalazł czas dla kibiców zgromadzonych przed szkołą. Po zakończeniu egzaminu Oskar Pietuszewski rozdał autografy, zapozował do zdjęć, a następnie udał się z przyjaciółmi na posiłek w białostockiej restauracji. Młody sportowiec wyglądał na optymistycznie nastawionego po teście z języka polskiego.

"Myślę, że poszło raczej pozytywnie. Trafił się fajny temat, do wielu rzeczy można było się odwołać, także jestem zadowolony"

– przyznał w rozmowie z Radiem Eska niedługo po opuszczeniu sali egzaminacyjnej.

"Osobiście właśnie dzisiaj troszkę obawiałem się polskiego. Przede wszystkim dlatego, że to czasochłonny przedmiot. Może jeszcze matematyka, zobaczymy, ale myślę, że najcięższy egzamin jest już za mną"

– dodał zadowolony piłkarz FC Porto.

Fotografie z pierwszego dnia matury 2026

Zmagania Oskara Pietuszewskiego podczas pierwszych dni matur zostały uwiecznione na zdjęciach. Zarówno wchodząc do szkoły, jak i po zakończonym egzaminie, zawodnik wzbudzał spore zainteresowanie. Galeria zdjęć pozwala na własną ocenę jego maturalnej stylizacji.

55